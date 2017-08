Mor Robert Hardy, el ministre de Màgia de Harry Potter

L'actor britànic Robert Hardy ha mort avui als 91 anys segons ha confirmat la saeva família. Hardy es va fer famós per la seva interpretació a la saga de Harry Potter, on feia el paper de Cornelius Fudge, el ministre de Màgia.Malgrat arribar a la fama amb aquest paper, Hardy va participar en molts altres projectes com ara la sèrie All creatures great and small de la BBC o diverses interpretacions de l'exprimer ministre britànic Winston Churchill.

