Detingut el jove que va aturar el «Wannacry» acusat de crear un virus contra entitats bancàries

Marcus Hutchins. Foto: @ZDNet

El britànic Marcus Hutchins, de 23 anys, va ser detingut aquest dimecres a Nevada per l'FBI després d'haver assistit tota la setmana a la convenció anual de seguretat informàtica DefCon. Hutchins, més conegut com a MalwareTech , és un heroi a Internet des del dia que gràcies a ell es va aturar l'atac mundial del virus "Wannacry".L'FBI l'acusa d'haver creat un virus del tipus "troya bancari" especialitzat en robar les contrasenyes dels comptes corrents de la gent. La respectada Electronic Frontier Foundation posarà advocats que el defensaran i es pagarà amb una col·lecta col·lectiva feta a Internet que es preveu multitudinària. Segons els seus amics, que l'han buscat arreu, però no se sap on l'han portat. El van detenir a l'aeroport abans d'agafar l'avió cap a casa, el van portar al Centre de Detencions de Nevada i d'allà no se sap on ha anat.Curiosament, Hutchins, que treballa en un laboratori d'anàlisi de virus, és un col.laborador habitual de les forces de la llei. El noi va saltar a la fama mundial quan, en ple atac del "Wannacry ", va registrar un domini que era al codi del virus i va posar en marxa un ordinador que utilitzava aquest domini, fet que va ser l'aturador de l'epidèmia. Hutchins va enviar-ne informació, entre d'altres, a l'FBI , fet que fa encara més surrealista aquesta detenció.S'ha creat un compte a Twitter per centralitzar les notícies sobre el cas. Casualment, avui s'ha sabut també que els lladres del "Wannacry", que tenien encara guardats els "bitcoins" que van guanyar amb els seus xantatges, els han retirat dels moneders . Ho han fet aprofitant la distracció general, el dia que naixia un nou "Bitcoin": "Bitcoin Cash ".

