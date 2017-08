Neymar paga la clàusula directament al Barça i «se'n va»

Nou i quasi definitiu episodi del culebrot Neymar. Els representants del crac brasiler han dipositat aquesta tarda els 222 milions de la clàusula de rescissió a les oficines del Barça i el jugador ha quedat deslligat del club català. Tot plegat després que aquest matí, tal i com havia anunciat Javier Tebas , la Lliga de Futbol Professional en rebutgés el pagament.D'aquesta manera, el crac brasiler "se'n va". Amb aquest tràmit ja té via lliure per fitxar pel PSG. En aquest sentit està previst que en les pròximes hores viatgi a París per ser presentat com a nou jugador del club francès. El Barça ja anunciat a través d'un comunicat que traslladarà el cas a la UEFA perquè depurin les responsabilitats disciplinàries que puguin derivar-se'n.Aquest podria ser el final del serial Neymar que aquestes últimes setmanes ha ocupat informatius i diaris d'arreu del món. De la garantia que va donar el vicepresident del Barça Jordi Mestre -que va dir que Neymar es quedaria "al 200%"- passant per l'"es queda" de Gerard Piqué, i acabant amb el crac brasiler anunciant dimecres als seus companys que se'n va al PSG. Neymar marxa del club deixant un buit a la davantera i molts problemes (que potser encara no s'han acabat) als jutjats.

