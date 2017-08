Dos anys de presó per a Josep Anglada per amenaçar un militant menor d'Arran

Tranquils que em podré presentar a les properes municipals de 2019 #somi — Josep Anglada Rius (@angladarj) August 3, 2017

Cop judicial per a Josep Anglada. El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat el líder d'ultradreta a dos anys de presó i inhabilitació per ser escollit en unes eleccions per haver amenaçat i vexat un militant d'Arran Vic quan aquest encara era menor d'edat. La inhabilitació suposa que Anglada, actual regidor de Plataforma Vigatana, no podrà presentar-se a les properes eleccions municipals del 2019.El president de Som Identitaris ha estat condemnat per les amenaces i missatges vexatoris que va proferir contra el menor a través del seu compte de Twitter i en converses amb el pare del jove. Els fets van ocórrer entre l'1 i el 9 de desembre de 2013, quan Anglada encara era president de la xenòfoba Plataforma per Catalunya.Com relata la sentència a la qual ha tingut accés, el dirigent d'extrema dreta, "mogut pel seu profund odi a les idees del menor" i amb ànim de "pertorbar" la seva "pau i tranquil·litat" així com del seu entorn familiar, va publicar fotos del jove qualificant-lo de "perroflauta, filoetarra, antisistema". I va remetre aquesta publicació a perfils vinculats a l'extrema dreta, com el del Casal Tramuntana.Uns dies més tard, en una conversa amb el pare del menor, Anglada va afirmar: "Potser sí que haurem de crear unes joventuts identitàries a Vic i començar a escarmentar algú". I en una conversa de Whatsapp va afegir: "Sereu molt coneguts pels nazis i els feixistes".Per això, la jutge considera que Anglada és culpable dels delictes d'amenaces i contra la integritat moral, amb l'agreujant que han estat comesos per motius discriminatoris de la ideologia del menor. La titular del jutjat penal 1 de Manresa també ha imposat al polític d'extrema dreta les despeses del judici i una condemna de 3.000 euros en concepte de responsabilitat civil."Celebrem que un feixista declarat com Josep Anglada es vegi obligat a enfrontar-se a la seva pròpia medicina. Continuarem plantant cara al feixisme per tots els mitjans fins que aconseguim esborrar-lo dels Països Catalans", ha manifestat Arran en un comunicat.Anglada, per contra, ha respost a la notícia afirmant:"Tranquils que em podré presentar a les properes municipals de 2019".

