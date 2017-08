Mor als 70 anys Ángel Nieto, llegenda del motociclisme

L'expilot de motos Ángel Nieto ha mort avui a Eivissa als 70 anys a causa de les greus ferides provocades per l'accident que va patir dimecres passat mentre anava en quad.Nieto estava ingressat en estat greu i en coma induït a la Policínica Nuestra Señora del Rosario en estat greu i, segons un comunicat dels metges, evolucionava dins de la normalitat i era en procés de despertar. Els pronòstics, però, van canviar radicalment la nit de dimarts, quan Nieto va empitjorar greument en patir un edema cerebral massiu que va obligar els metges a operar-lo d'urgència.Nieto deixa una trajectòria de llegenda en el motociclisme. Nascut a Zamora l'any 1943, és per a molts el millor pilot espanyol de motos de la història amb 13 campionats del món, només superat per Giacomo Agostini, que en té 15. Va competir durant 24 temporades, en què també va aconseguir 23 campionats espanyols. Després de retirar-se, va seguir vinculat al món del motor i també fent de comentarista esportiu.Recull de vídeos de la trajectòria d'Ángel Nieto

