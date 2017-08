L'independentisme debat aprovar la llei de transitorietat a mitjans de setembre

aixo es un catxondeo.



referndum democràtic?? està garantit el vot exterior?? nomes per aixo ja ningú del mon donará valor a aquesta farsa, un suposat referendum on als catalans que estan al exterior s'els hi diu, agafeu un vol i veniu si voleu votar..



estructures d'estat?? mira que tenien 18 mesos eh..



lleis aprovades?? cap, només la lectura única i esta congelada al TC.



urnes oficials?? a dia d'avui cap, ja no hi ha temps de fabricarles, les farem de cartro? les llogarem?? veurem la cara dels observadors (que no n'hi ha cap de renom, la ONU ha enviat la gene a filar) quan veigin urnes de cartro.



i podriem seguir..



ara... pero la pastanaga segueix, li diran el vot de la teva vida (ah no que aixo ja ho van emprar), doncs li diran el vot dal pruses.