Empitjora greument l'estat de salut d'Ángel Nieto

Ángel Nieto, en una foto d'arxiu. Foto: Europa Press

L'estat de salut d'Ángel Nieto ha empitjorat greument després de patir un edema cerebral massiu. El seu pronòstic és greu i els metges pateixen per la seva vida. Nieto ha estat operat d'urgència aquesta nit per retirar-li un os del crani i evitar lesions cerebrals.Els metges de la Policlínica Nuestra Senyora del Rosario, on l'expilot està ingressat des de dimecres passat després de patir un accident de quad , van comuincar ahir que Nieto era en procés de despertar-se del coma induït sense complicacions i amb una evolució normal. Aquestes perspectives, però, han canviat radicalment durant la nit i, segons explica el Diari d'Eivissa , ara es pot esperar "qualsevol desenllaç".Nieto és per a molts el millor pilot espanyol de motos de la història. És, de fet, el segon pilot amb més títols mundials -13- després de Giacomo Agostini, que en té 15. L'expilot va competir durant 24 anys, en què també va guanyar 23 campionats espanyols. Després de retirar-se, ha seguit vinculat al món del motor i també fa de comentarista esportiu.

