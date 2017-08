La direcció estatal de Podem urgeix Fachin a convocar una assemblea per l'1-O i la confluència

Albano Dante Fachin amb Pablo Iglesias en un acte de Podem a Badalona. Foto: Adrià Costa

La direcció estatal de Podem considera que la seva federació a Catalunya ha de convocar una assemblea per posar en debat i definir la seva postura sobre "assumptes estratègics" com són el referèndum de l'1 d'octubre o la seva relació amb Catalunya en Comú."Tot el que afecta de manera directa a la nostra militància i a la nostra raó de ser, a la naturalesa de Podem en cada lloc i tot el que sigui una decisió estratègica s'ha de prendre en obert i debatre i discutir amb les bases ", ha sostingut en una entrevista amb Europa Press la coportaveu de l'Executiva del partit, Noelia Vera.Després d'una reunió amb Pablo Iglesias, el líder d'Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, va anunciar la celebració de dues consultes perquè la militància decidís la seva postura sobre el referèndum de l'1-O i la relació que havien de tenir amb Catalunya en Comú, partit en el qual participen Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo. La relació entre els dos dirigents està deteriorada, precisament, per les tensions amb la confluència La direcció estatal vol que vagi més enllà i es convoqui una assemblea. "Nosaltres acabem de passar per una assemblea nacional per definir-nos i marcar les estratègies. Això s'ha de replicar quan estem parlant d'una cosa tan important com l'encaix de Catalunya a Espanya", ha insistit Vera.

