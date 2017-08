Convoquen protestes pel preu de la fruita davant la seu de la UE a Barcelona

La plataforma en defensa del sector de la fruita ha convocat per dilluns dilluns vinent dues marxes lentes per l'autopista AP-2 i l'autovia a A2 des d'Alcarràs (Segrià) a Barcelona per exigir mesures contra la crisi de preus de la fruita. En concret, els pagesos preveuen concentrar-se davant la seu de la Unió Europea a la capital catalana, on preveuen arribar amb mig centenar de cotxes i furgonetes.La protesta pretén pressionar les autoritats europees perquè autoritzin la retirada de fruita del mercat que faci possible remuntar els preus. Serà la segona mobilització dels fructicultors en poc més d'una setmana, després de la que van organitzar de forma unitària divendres passat, 28 de juliol, totes les organitzacions agràries a la ciutat de Lleida. En el cas de les marxes lentes, però, només s'han convocat des de la Plataforma amb el suport d'Asaja, mentre que UP i JARC se n'han desmarcat.Segons ha explicat el president de la Plataforma, Jonathan Sanjuán, els pagesos han previst sortir a les 6:30h d'Alcarràs i circularan a la meitat de la velocitat màxima permesa per l'autovia i l'autopista en dos grups. Sanjuán ha justificat la protesta perquè assegura que continuen cobrant la fruita per sota dels costos de producció. Si un quilo de préssec o nectarina costa uns 35 cèntims de produir, ells en perceben entre 15 i 20 cèntims. "Demanem que es rescati el sector de l'agricultura igual que s'han rescatat els bancs", afirma. Un "rescat que, al seu entendre, significaria "obrir les cambres de les centrals i que es retiri fruita; nosaltres hem pagat sempre els nostres impostos i ara necessitem que ens ajudin".El president de la Plataforma ha fet una crida a tots els pagesos a participar a la mobilització de dilluns: "Si s'aconsegueixen les retirades serà en benefici de tots, i quan més siguem més poder demostrarem tenir el sector de la fruita dolça".Cal recordar que aquesta setmana el Departament d'Agricultura i el sector fructícola han acordat sol·licitar la declaració de pertorbació de mercat a la Unió Europea a través del Ministeri d'Agricultura, amb motiu de l'agreujament que ha implicat el tancament de les fronteres de Bielorrússia. L'acord es va prendre en el marc de la Taula Agrària celebrada aquest dimarts amb caràcter d'urgència per tal de debatre propostes de suport al sector de la fruita dolça, en la que van participar representants d'Unió de Pagesos, JARC-COAG, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i també l'associació d'organitzacions de productors de fruita Afrucat.Paral·lelament, la conselleria va informar al sector que també ha demanat al Ministeri l'increment de l'assignació de la quota de retirada de préssec i nectarina en un mínim de 20 milions de quilos més, prevista pel reglament de mesures extraordinàries per intentar pal·liar els efectes del veto rus.

