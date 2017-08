Un tribunal insta les companyies aèries a no encongir més els seients dels avions

Un passatger assegut en un avió. Foto: Pixabay

El Tribunal d’Apel·lacions dels Estats Units ha demanat a l’Administració Federal d’Aviació (FAA) que estableixi un espai mínim per l'amplada dels seients dels avions, així com l'espai entre files.L'associació de passatgers Flyers Rights va presentar una queixa al·legant que s'ha anat restringint cada vegada més l'espai amb l'objectiu d'encabir més passatgers, un fet que posa en risc la seguretat dels usuaris. Segons publica El País , l'associació calcula que durant l’última dècada l’amplada dels seients s’ha reduït aproximadament de 47 a 43 centímetres, mentre que la que hi ha entre les files ha passat dels 89 als 79 centímetres.En diverses ocasions, els legisladors nord-americans han demanat a les companyies aèries que millorin les dimensions mínimes dels seients. La regulació actual no estableix unes dimensions mínimes, només exigeix que un avió ple pugui ser evacuat en 90 segons amb la meitat de sortides bloquejades i en condicions de baixa il·luminació.

