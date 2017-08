Voluntaris, micromecenatge i tres grans actes: tot el que cal saber de la campanya del «sí»

Les urnes, icona del referèndum. Foto: Adrià Costa

En les eleccions plebiscitàries del 27-S del 2015, Junts pel Sí feia servir un lema inequívoc i que, en aquell moment, semblava irrepetible: "El vot de la teva vida". El resultat electoral, sumat a les discrepàncies que hi va haver després dels comicis per la investidura d'Artur Mas, van obligar l'independentisme a recalcular el full de ruta i a incloure-hi el referèndum just al centre. Tot plegat ha derivat en què les entitats sobiranistes i els partits s'esforcin aquestes setmanes per advertir que l'oportunitat de l'1-O és única. Aquestes són les deu claus de la campanya unitària - presentada aquest matí a la Plaça del Rei - que ha de servir per obtenir la majoria en la consulta vinculant.A continuació, deu preguntes i deu respostes sobre la campanya del "sí".Hi haurà actes al llarg del mes d'agost i de principis de setembre, però l'arrencada oficial s'ha desplaçat fins al dia 15 del mes vinent. Les entitats i els partits esperen a la convocatòria del referèndum i començar les activitats unitàries en el moment en què, seguint la llei que empara la consulta, s'enceti reglamentari el període de campanya.Totes les entitats i partits de l'independentisme. Hi són l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Súmate, el PDECat, ERC, la CUP, Moviment d'Esquerres (MES) i Demòcrates de Catalunya. En la presentació de la campanya també hi han participat membres de la UGT, del Comitè Olímpic Català, el col·lectiu Drets i Plataforma per la Llengua.Sí. Tots els actes que celebrin sota les sigles pròpies apareixen al Web del Sí , que ja s'ha posat en marxa i que té un comptador en què surten els dies que falten per a la votació. El PDECat fa mesos que ha començat la campanya pel sí, així com també ERC i la CUP. Demòcrates, per exemple, ja ha celebrat debats amb partidaris del no. La iniciativa unitària, en aquest sentit, fa de paraigües de totes les estratègies, perquè la intenció és que es vegi la "pluralitat" de l'independentisme.Seran tres, segons ha explicat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, un d'ells a Barcelona. La resta seran més format més modest, també molt encaminat a resoldre dubtes sobre la viabilitat de la independència. Aquests actes ja s'han assajat amb la campanya al territori per explicar la llei del referèndum, que ha comptat amb la presència dels dirigents de les entitats i els diputats de Junts pel Sí.Sí. Qui ho vulgui es pot apuntar com a voluntari , en la línia de la campanya electoral de la coalició independentista del 2015. En aquella ocasió, fins a 100.000 persones van donar les seves dades per participar-hi.A banda dels recursos que aporten els partits -en el cas d'ERC, els republicans destinen un milió d'euros a la campanya pel referèndum-, la iniciativa unitària podrà ser finançada a través de micromecenatge . Sànchez ha recordat que l'ANC "no rep finançament públic", i ha confiat que es puguin aconseguir "milions d'euros". Les entitats ja van posar en marxa una campanya de crowdfunding per sufragar multes a càrrecs electes.

Roda de premsa de presentació de la campanya del «sí». Foto: @assemblea

Jordi Sànchez conversa amb Carles Puigdemont i Carme Forcadell. Foto: ACN

Els discursos se centraran en convèncer la població que la independència és viable, que Catalunya seguirà formant part de la Unió Europea i que hi haurà més eines per lluitar contra la corrupció. En clau social, s'insistirà en què els catalans seguiran cobrant les pensions i es voldrà deixar clar que el castellà seguirà sent oficial.Sànchez ha indicat que es repartiran fins a mig milió de banderoles per tal que es pengin als balcons. Seran de colors diferents amb un sí al mig, per tal d'exemplificar la pluralitat que les entitats reivindiquen per sumar la majoria social.Pocs dies abans de l'arrencada oficial de la campanya hi haurà la Diada, que enguany se celebra en l'encreuament entre Passeig de Gràcia i la Diagonal de Barcelona . Segons Sànchez, la setmana passada hi havia 35.000 inscrits i s'espera que vagin augmentant al llarg de l'agost i els primers dies de setembre. Ja hi ha compromesos 700 autobusos que portin manifestants des de tots els racons del país.Les entitats ja han deixat clar aquest matí -a pesar de la presència d'alguns alts càrrecs governamentals en la presentació de la campanya- que el Govern es mantindrà neutral en el camí cap a l'1-O. El president Carles Puigdemont va assistir a l'acte unitari de l'11 de juny , dos dies després de l'anunci de la data i la pregunta , però no hi va parlar.

