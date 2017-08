«La forma del agua» de Guillermo del Toro inaugurarà el Festival de Sitges 2017

La pel·lícula La forma del agua, escrita i dirigida per Guillermo del Toro, inaugurarà l'edició 2017 del Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya , segons ha anunciat aquest dijous l’organització. El festival aixecarà el teló el pròxim 5 d'octubre amb aquest conte fantàstic que signa el padrí del cinquantenari.El film mostra com en un inquietant laboratori d’alta seguretat, durant la Guerra Freda, es produeix una connexió insòlita entre dos mons, aparentment allunyats. La vida de la solitària Elisa, treballadora del centre d'investigacions, canvia per complet quan descobreix un experiment classificat com a secret. La forma del agua està protagonitzada per Sally Hawkins, Michael Shannon i Richard Jenkins, i s’estrenarà a l’Estat al gener del 2018.Reconegut amant de les criatures fantàstiques i gran amic del Festival de Sitges, Guillermo Del Toro ja va inaugurar el certamen l’any 2006 amb El laberinto del fauno, un dels grans èxits de la seva filmografia, tot i que la seva primera visita al certamen va ser el 1993, quan va obtenir el premi al millor guió per Cronos, la seva opera prima.

