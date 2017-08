El PP responsabilitza el Govern dels atacs d'Arran i els vincula al procés

El PP està aprofitant al màxim els atacs d'Arran a serveis turístics per vincular el procés català amb l'anomenada "kale borroka" al País Basc. Alberto Villagrasa, diputat dels populars, ha comparat aquest dijous la CUP amb Batasuna i ha fet el mateix amb Arran i Jarrai, entitat juvenil de l'independentisme basc il·legalitzada fa anys. A banda, ha observat la mà del Govern en les accions contra el bus turístic i serveis de bicicletes per a turistes."Quan un executiu com el català amenaça amb saltar-se la llei, acaben sortint grups radicals com aquests que estan posant en perill, no només la nostra imatge, sinó la convivència cívica a Catalunya", ha assenyalat en un comunicat en què demana la compareixença del conseller d'Interior, Joaquim Forn, i del director dels Mossos, Pere Soler, per esclarir les actuacions contra els atacs d'Arran."El Govern s'hauria de buscar altres socis de govern amb els quals solucionar els veritables problemes dels ciutadans, i no recolzar-se en l'extrema esquerra radical independentista que està fent costat a aquestes actituds de vandalisme que s'estan donant des de fa mesos a Catalunya", ha assenyalat Villagrasa.

