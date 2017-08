Ares Teixidó torna a TV3 després del fracàs de «Tot o res»

#preparantcosetes @ruthjimeneztv Una publicación compartida de Vador Lladó (@vadorllado71) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 7:37 PDT

La lleidatana fa una nova incursió a la televisió pública catalana, després de l'abrupte final del concurs que va agafar el relleu d'El gran dictat, presentat per Òscar Dalmau. La cancel·lació del programa va provocar una onada de missatges de suport a la presentadora a les xarxes La lleidatana compta amb una àmplia trajectòria en programes d'entreniment com com Zapeando (La Sexta), Gran Hermano (Telecinco), Supervivientes (Antena3). No és la primera vegada, tampoc, que treballa amb la copresentadora del nou magazín de TV3. De fet, la relació professional amb Ruth Jiménez es remunta al 2015, quan va participar en el programa Trencadís, de 8TV.El nou magazín de tardes de TV3 ocuparà la franja de Divendres. Es dirà Tarda oberta, i estarà dirigit per Oriol Jara i Pol Izquierdo. L'espai, produït per Mediapro, es va imposar a la resta de propostes en la crida pública de programes per a la franja de la tarda que va obrir TV3. En un comunicat emès per la televisió pública, van qualificar el projecte com a "atractiu" i "innovador" amb una estructura "àgil" en què l'entreteniment n'és el protagonista, sense renunciar a l'actualitat i al territori.Tot i que es desconeixen els detalls del nou programa, l'equip ja ha començat a fer proves. La setmana passada, Vador Lladó va penjar una foto al seu Instagram en un plató amb Ruth Jiménez.

