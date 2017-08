Neymar paga els 222 milions de clàusula... i la Lliga no els accepta

Neymar en un moment del partit contra el Granada. Foto: FCB

Comunicat del Barça sobre Neymar El jugador Neymar Jr., acompanyat del seu pare i representant, ha comunicat al FC Barcelona aquest matí la seva decisió de marxar de l’Entitat, en una reunió celebrada a les oficines del Club.



Davant d’aquest posicionament, el Club els ha comunicat que els remet a la clàusula de rescissió del seu contracte en vigor, que des del passat 1 de juliol és de 222 milions d’euros, i que haurà de ser abonada en la seva totalitat.



D’altra banda, en resposta a la reclamació del cobrament de la prima de renovació, el Club els ha reiterat que es manté dipositada davant de notari fins a la resolució del cas.



El jugador continua amb contracte en vigor amb el FC Barcelona, però amb permís temporal per no participar en les sessions d’entrenament.

Neymar, a un pas del PSG. Foto: FCB

Un advocat ha pagat aquest migdia, en representació de Neymar, els 222 milions d'euros de la clàusula de rescissió del brasiler. Tanmateix, tal i com havia anunciat Javier Tebas , la Lliga de Futbol Professional ha rebutjat el pagament per alliberar-lo del contracte amb el Barça. Diversos mitjans apunten però que la LFP haurà d'acabar acceptant el pagament ja que no té competències en el denominat fair play financer, que regula les despeses dels clubs de futbol. L'advocat de Neymar ha anat acompanyant d'un notari per donar fe que el pagament s'havia realitzat.El Barça, per la seva banda. es planteja sancionar Neymar, segons va avançar RAC1 . El crac brasiler, després de comunicar la intenció de deixar el club , va viatjar amb avió a Porto per passar la revisió mèdica amb el PSG. El club blaugrana es va indignar pel viatge llampec a Portugal ja que li havia comunicat formalment que no podia sortir del país.El Barça, després que Neymar anunciés la seva intenció de marxar, va explicar oficialment que per fer-ho de pagar la totalitat de la clàusula de rescissió de 222 milions d'euros. Li va donar permís per no entrenar-se però, al mateix temps, no li permetia fer altre cap moviment fins que abonés la quantitat multimilionària per marxar. El fet que al cap de poques hores viatgés a Porto podria considerar-se una violació del contracte i acabar amb una multa.Les condicions del permís se li van enviar per burofax i, per tant, el jugador sap que aquesta via, la de la sanció, està prevista, estudiada i comunicada, segons RAC1 A continuació, el comunicat del Barça sobre Neymar, l'única reacció oficial del club sobre l'adeu del crac brasiler.

