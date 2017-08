La Fiscalia s'oposa a la denúncia del Govern contra la Guàrdia Civil

Joan Ignasi Elena, a la comandància de la Guàrdia Civil. Foto: ACN

La Fiscalia demanarà que s'arxiv i la denúncia que el Govern va presentar contra els agents de la Guàrdia Civil que la setmana passada van interrogar a diversos càrrecs de la Generalitat en relació amb els preparatius del referèndum, dins de la investigació del cas Vidal . Segons han informat fonts del Ministeri Públic, la Fiscalia defensarà en el seu escrit que és improcedent la denúncia que els advocats de la Generalitat van interposar dissabte davant el jutjat de guàrdia de Barcelona per considerar que la Guàrdia Civil havia vulnerat drets fonamentals dels interrogats.La Guàrdia Civil va citar a la caserna de Travessera de Gràcia l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena ; al director de comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet ; al secretari de la Presidència, Joaquim Nin , i la cap de Comunicació de la Conselleria d'Afers Exteriors, Anna Molas, entre d'altres.Els lletrats de la Generalitat apreciaven cinc presumptes delictes recollits en el Codi Penal en l'actuació dels agents: contra els drets individuals, obstrucció a la justícia, usurpació d'atribucions, falsedat documental i violació de secrets.En el cas de Nin i Clotet, el Govern va sostenir en la seva denúncia que la Guàrdia Civil va violar el seu dret fonamental a la defensa a l'endarrerir la comunicació de la condició de investigat, el que va impedir que es poguessin defensar des d'un primer moment acompanyats dels seus advocats a l'haver estat citats com a testimonis. El Govern també assegurava en el seu escrit que els interrogadors van tractar d'influir en la declaració dels testimonis acusant-los "insistentment" de mentir i advertint-los de les conseqüències dels seus actes amb una actitud agressiva i de pressió.A la denúncia de l'executiu català es va sumar una querella de Drets , entitat que va demanar personar-se com acusació popular. A més a més, Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda de la Generalitat, va presentar dimarts un recurs contra el secret de sumari del cas Vidal , que l'inclou a ell juntament amb l'exsenador Santiago Vidal i el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, arran d'una querella presentada pel partit d'extrema dreta Vox. Tanmateix, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, va avalar aquest dimecres els interrogatoris de la Guàrdia Civil. El jutge encarregat d'investigar el cas Vidal, a partir del qual la benemèrita va citar diversos alts càrrecs del Govern i altres personalitats del sobiranisme pels preparatius del referèndum, ha assegurat que l'institut armat el va informar regularment de les seves actuacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)