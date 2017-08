Mor Jordi Font, exdelegat de la Generalitat a Buenos Aires

Jordi Font, exdelegat de la Generalitat a Buenos Aires Foto: Arxiu

L'exdelegat de la Generalitat de Catalunya a Buenos Aires, Jordi Font, va morir ahir a la capital argentina després d'una llarga malaltia. Nascut a Barcelona l'any 1942 però resident a Buenos Aires des de molt jove, Font era un lluitador incansable per la pervivència de la cultura catalana i el reconeixement nacional de Catalunya. Va ser un dirigent destacat de la comunitat catalana de Sud-amèrica, presidint durant molts anys el Casal de Catalunya de Buenos Aires –el segon més antic del món, després del de l'Havana, a Cuba– i integrant diversos organismes i entitats culturals, empresarials i socials dels catalans a l'exterior.Jordi Font –que havia estat candidat a diputat per CiU– va ser el primer delegat de la Generalitat de Catalunya a Buenos Aires, nomenat l'any 2009 per l'aleshores vicepresident Carod-Rovira, que va valorar la seva representativitat entre els catalans de Sud-amèrica i la seva àmplia trajectòria associativa i empresarial.Tot i la feina intensa desenvolupada en pocs anys, la Delegació de Buenos Aires va ser una de les víctimes del pacte entre CiU i el PP de 2011 , que incloïa el tancament d'algunes d'aquestes oficines. Font va continuar treballant per Catalunya des de diversos llocs, com ara el Consell Assessor de les Comunitats Catalanes de l'Exterior , on havia representat Sud-amèrica, o col·laborant amb l' agència de notícies INCAT , una iniciativa dels catalans de l'Argentina per explicar el que passa a Catalunya amb una mirada local, per facilitar-ne la comprensió.Les comunitats catalanes d'Amèrica –casals i centres– han manifestat el seu dol per la notícia, car Font havia estat sempre un dels protagonistes i impulsors de les trobades culturals que se celebren periòdicament arreu del continent, i havia assessorat personalment molts casals catalans en el seu procés de reconversió d'entitats d'immigrants a centres culturals difusors de la cultura i la llengua catalana.

