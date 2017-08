La campanya unitària del «sí» arrencarà oficialment el 15 de setembre

Tret de sortida de la campanya unitària de partits i entitats pel sí a la independència en el referèndum de l'1 d'octubre. "És la campanya més important que s'ha fet en aquest país en els últims anys. La volem coordinada. Sabem que el sí té moltes veus, molts colors i molts accents, i volem que hi siguin presents amb tota la intensitat fins a l'1 d'octubre. El sí serà més fort en la mesura que sigui plural", ha indicat el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en un acte a la Plaça del Rei de Barcelona. La campanya arrencarà oficialment el 15 de setembre de matinada, un cop convocat el referèndum, i comptarà amb tres actes de gran forma, un d'ells a la capital catalana.S'ha posat en marxa el Web del Sí , on apareixen els arguments favorables a "guanyar una república a les urnes". "L'argumentari està a disposició de tothom", ha apuntat Sànchez. En aquest web hi haurà tots els actes de la campanya.Existirà la possibilitat de registrar-se com a voluntari per participar en totes les iniciatives i també un apartat per fer aportacions econòmics a través de micromecenatge. "Sabem que podem arribar a milers i a milions d'euros. Demanem a la ciutadania que se sentin compromesos", ha apuntat Sànchez, que ha apuntat l'oportunitat "única" que suposa l'1-O.El president de l'ANC ha assegurat que "hi ha urnes", i ha apuntat que la decisió que prenguin Junts pel Sí i la CUP sobre la tramitació de la llei del referèndum i de la de transitorietat sera l'adequada. "Plena confiança", ha insistit.A la presentació de la campanya hi han assistit 14 entitats, entre les quals Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i Súmate, i tots els partits independentistes. David Bonvehí ha representat el PDECat, i per part d'ERC ho ha fet Sergi Sabrià. Quim Arrufat, portaveu del secretariat de la CUP, ha estat l'assistent dels anticapitalistes, mentre que Antoni Castellà hi ha assistit en nom de Demòcrates.Tots els representants polítics i socials han posat en valor la unitat, i han destacat que els adversaris els volen "dividits". Pel que fa a la preparació de la Diada, Sànchez ha apuntat que ja hi ha 700 autocars compromesos i 35.000 de persones apuntades. "Som cavalls guanyadors en la cursa democràtica", ha assenyalat el president de l'ANC.Fins ara només hi ha hagut un acte unitari de partits i entitats. Va ser el que es va celebrar dos dies després que el Govern anunciés la data i la pregunta del referèndum i es va organitzar a l'Avinguda Maria Cristina, on s'hi van aplegar unes 30.000 persones . Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, va ser el principal protagonista de la jornada en llegir el manifest . "Votarem en cara que l'estat espanyol no ho vulgui", va indicar Guardiola, que va rebre fortes crítiques de Madrid per les seves paraules Junts pel Sí, a banda, va iniciar des de mitjans de mes una campanya al territori per explicar la llei del referèndum i esvair els dubtes de la ciutadania. En un acte a Barcelona, el vicepresident Oriol Junqueras i l'exconsellera Irene Rigau van assegurar que no s'obligaria "ningú" a participar en l'organització del referèndum vinculant, i van apel·lar a la normalitat per "convèncer" la comunitat internacional

