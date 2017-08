La CUP registrarà la llei de transitorietat en solitari si JxSí no la vol aprovar abans de l'1-O

Albert Botran, Mireia Vehí i Benet Salellas, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Junts pel Sí i la CUP van presentar fa unes setmanes la llei del referèndum Foto: ACN

Salellas insisteix que aprovar la llei de transitorietat és el que fa vinculant el referèndum, perquè deixa clares les conseqüències de la victoria del sí

Les urnes, a l'acte d'aquest dimarts Foto: Adrià Costa

Salellas insisteix que si haguessin vist que el Govern no avança en la preparació de l'1-O, haurien fet caure l'executiu

Quim Forn, al Parlament Foto: Parlament de Catalunya

La CUP ha defensat que la llei de transitorietat jurídica que impulsa amb Junts pel Sí s'ha d'aprovar abans del referèndum de l'1-O i ha assegurat que, si el grup majoritari de la cambra no vol aprovar-la abans de la consulta vinculant, estan disposats a tramitar-la en solitari al Parlament. "Si hi ha dificultats per entrar-la a registre o fer una tramitació conjunta, estem disposats a fer una entrada a registre d'aquesta llei ", ha explicat el diputat anticapitalista Benet Salellas en una entrevista d'Europa Press.Aquest escenari es planteja perquè dins de Junts hi ha disparitat de criteris sobre què fer amb aquesta llei: alguns són partidaris d'aprovar-la abans de l'1-O, mentre que altres sostenen que només pot aprovar-se si guanya el sí en el referèndum. La norma s'havia de presentar abans d'acabar el juliol, però la pressió del PDECat va obligar a ajornar-la fins a finals d'agost o principis de setembre Salellas assenyala que és "un debat que té internament Junts pel Sí" i que són ells els qui han de resoldre aquesta qüestió. Adverteix, això sí, que la CUP està disposada a tramitar-la si l'altre grup independentista de la cambra no arriba a un consens intern. La llei de transitorietat jurídica és la que dissenya la transició de Catalunya de l'ordenament jurídic actual a un català, i la CUP considera que s'ha d'aprovar abans del referèndum perquè els catalans coneguin les conseqüències de la victòria del sí i perquè quedi clar que aquest referèndum "no pot ser un altre 9-N"."Per a nosaltres i per a una part important de l'independentisme, la llei de transitorietat ha d'estar aprovada abans l'1 d'octubre perquè aquesta norma és el que fa vinculant el referèndum", afegeix el diputat. La CUP tem, per una banda, que si no s'aprova la llei abans del referèndum, una eventual victòria del sí obri el debat de "quines són les conseqüències del referèndum", mentre que amb la llei aprovada les conseqüències serien evidents: la independència.De l'altra, sostenen que aprovar la llei abans de l'1-O "és una interpel·lació clara al conjunt del país, de deixar clar què passa si votes sí i què passa si votes no; si no vols que això tiri endavant, vota no". "Aquesta llei és un instrument de determinació política, és un instrument de claredat democràtica i és un instrument que ens dóna seguretat al conjunt de l'independentisme d'saber què passarà l'endemà de l'1 d'octubre", ha defensat el diputat anticapitalista.Preguntat per si el Govern té les urnes per fer aquest referèndum , Salellas ha explicat que a la CUP no li han comunicat res al respecte, però considera que hauria de tenir-les perquè l'Estat cada vegada posarà més impediments contra l'1-O."Hi haurà una certa acceleració del context, de la conjuntura política i, per tant, tot el que no s'hagi fet ja que cada vegada serà més difícil fer-ho", ha tancat el diputat, que també ha dit que la CUP està convençuda que la Generalitat avança en els preparatius d'aquesta votació.Entre els preparatius que ha de realitzar el Govern hi figura l'elaboració d'un cens , i Salellas exposa: "Ens han dit que tenen un cens i també ens han dit d'on surt, el que passa és que no ho faré públic. És dramàtic, però és així", resol. Salellas reivindica que la CUP ha fiscalitzat el Govern pel que fa a la celebració d'aquest referèndum preguntant, controlant i supervisant la tasca de la Generalitat."Si haguéssim vist que el referèndum no avançava en la bona direcció, nosaltres teníem l'obligació de denunciar-ho i de fer caure aquest executiu. No ho hem fet perquè el Govern ens ha donat unes informacions que s'està desplegant", conclou. Admet que el secret que manté la CUP sobre aquest tema "ni és sa, ni és democràtic, ni entra en una lògica política normal", però defensa que és imprescindible pel rebuig frontal de l'Estat a la consulta i les investigacions que hi ha en marxa.Sobre el paper dels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre, Salellas confia que vetllaran per la seguretat de la jornada electoral i res més: "Em costa molt imaginar qualsevol cos públic fent un exercici tan antidemocràtic com seria la retirada d'urnes, el precinte de col·legis, etcètera".Tampoc considera que un jutge pugui frenar la celebració de la consulta, ja que no s'imagina "que una persona o un tribunal sigui un jutge o 12 o 16 puguin aniquilar el treball institucional d'un Parlament o un Govern al voltant del qual hi ha una majoria social tan àmplia".

