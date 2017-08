Iceta assegura que després de l'1-O la reforma de la Constitució «caurà pel seu propi pes»

Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu. Foto: Josep M. Montaner

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat convençut que després del que pugui passar l'1-O, la reforma federal de la Constitució espanyola que defensen els socialistes "caurà pel seu propi pes". En una entrevista a l'ACN, Iceta ha defensat que aquest és un dels camins "més ferms" per cercar una solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat i ha assegurat que tot el que passi fins el primer dia d'octubre els "carregarà d'arguments" en aquesta direcció. D'altra banda, ha apostat per un pacte postelectoral "transversal" d'aquells que volen ser "alternativa" al procés si s'obre l'escenari que en unes futures eleccions no hi ha majoria independentista."Cada dia que passa hi ha més gent i després de l'1-O serà tal l'evidència que caurà pel seu propi pes", ha asseverat Iceta sobre la reforma federal de la Constitució. El socialista ha reivindicat la necessitat de cercar diàleg entre els dos governs, més encarà l'endemà de referèndum. Ha reconegut que cada "cada dia que passa sembla més difícil" però ha reivindicat que no hi ha una altra via.El primer secretari ha lamentat que els líders actuals tant a Catalunya coma l'Estat "no són capaços" de portar a terme aquest diàleg i ha posat en dubte que després de l'1-O estiguin en millors condicions per a fer-ho. "Tendeixo a pensar que no perquè tindrem tot el d'ara més les conseqüències del que hagi pogut passar l'1-O i els preparatius per part del Govern", ha declarat."Quants anys estem disposats a perdre en un camí que no porta enlloc", s'ha preguntat el líder dels socialistes catalans i ha defensat que tot i que hi hagi camins "que puguin semblar il·lusionants o desitjables" per alguns, "no són practicables". Iceta ha afirmat que s'ha demostrat que el procés català és un "camí que no avança" i per això els socialistes ofereixen una alternativa "més raonable i a la llarga més satisfactòria per més gent".Iceta ha explicat també que el PSC està donant les passes per estar preparats per a unes eventuals eleccions al Parlament, en les que ell serà el candidat socialista. En aquest sentit, ha descartat un pacte preelectoral entre diferents formacions però no un de postelectoral si no hi ha majoria independentista. "Després de les eleccions jo voldria un pacte d'aquells que vulguin l'acord que permeti renovar el pacte constitucional, no podem pactar amb els que vulguin seguir endavant amb el procés, la independència o trencar l'estat de dret", ha dit.Per a ell, aquest pacte ha de ser "transversal" i hauria de suposar una "alternativa forta" als defensors de la independència de Catalunya. Ha obert la porta a que inclogui "gent que fins ara ha acompanyat el procés però que està comprovant que no obté rendiments", al·lusió en la que ha inclòs els "comuns" "però també sectors independentistes que després de l'1-O pensin que és moment d'atendre altres camins i el resultat de les eleccions". Iceta ha puntualitzat que aquest pacte es pot obrir camí en un escenari en que l'independentisme no obtingui la majoria per poder tirar endavant el seu projecte ja que ha reconegut que si ho fa continuaran endavant amb el procés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)