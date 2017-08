Detingut per robar a cotxes a l'AP-7 després de punxar-los les rodes

Els passaports recuperats per la Guàrdia Civil arran l'operatiu contra els robatoris a l'interior de vehicles a l'AP-7 Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Mont-roig com a presumpte autor de set furts i el robatori amb força a l'interior de diversos vehicles que circulaven per l'AP-7, en municipis del País Valencià. Segons l'institut armat, la detenció es va produir arran d'un operatiu establert arran l'increment de furts a l'interior de turismes de la zona sud de Benicarló. L'home, de 49 anys i amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni a tot l'Estat, es desplaçava a les àrees de servei a l'espera de trobar alguna víctima d'origen estranger utilitzant.Un cop seleccionada, li punxava una de les rodes dels vehicles sense que se n'adonessin. Posteriorment, quan el vehicle reprenia la marxa, els indicava que havien patit una punxada, oferia el seu ajut i aprofitava un descuit per robar les pertinences de l'interior dels cotxes. Segons la Guàrdia Civil, només sostreia diners, mòbils i ordinadors, llançant a la voravia de l'autopista la documentació personal dels afectats.Arran de la detenció, l'institut armat ha pogut recuperar diversos passaports sostrets –de nacionalitat italiana, francesa, noruega, moldava, algeriana, txeca, suïssa o pakistanesa, entre d'altres- que han estat ja retornats als seus legítims propietaris. El detingut utilitzava vehicles de lloguer per poder cometre suposadament els fets delictius i, així, esquivar l'acció policial. En total se'l relaciona amb set furts a l'interior de turismes a Benicarló, Peníscola i Oliva, així com un robatori amb força a l'interior d'un vehicle a Borriana, en tots els casos dins de l'AP-7.El jutjat d'instrucció número 1 de Vinaròs, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec de les diligències del cas.

