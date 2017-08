El clatellot de l'alcalde de la Seu després de la visita (sense avisar) de la ministra de Sanitat

Visitamos las obras de restauración de la Catedral de La Seu d'Urgell. Una inversión de 685.911€ por parte de @culturagob . pic.twitter.com/313iGLwxhF — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 1 d’agost de 2017

Ministra @DolorsMM, és poc elegant venir oficialment al nostre municipi i ni tan sols avisar l'@ajlaseu. Han desconnectat ja? Per saber-ho. https://t.co/E5lXfAHRgD — Albert Batalla (@albertbatalla) 2 d’agost de 2017

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha carregat aquest dimarts contra la ministra de Sanitat del govern espanyol, Dolors Montserrat, que ha visitat les obres de restauració de la catedral de la capital de l'Alt Urgell.Batalla ha assegurat que Montserrat no ha informat a l'equip de govern del municipi de la seva visita oficial, un fet que ha titllat de "poc elegant". En aquest context, Batalla s'ha preguntat irònicament si, amb aquesta acció, Espanya ja comença a desconnectar de Catalunya. El missatge de Batalla a les xarxes socials no ha obtingut resposta per part de la ministra.

