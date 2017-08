El titular més lamentable d'un diari espanyolista sobre el cas Neymar

El fotomunatge utilitzat per la premsa garantida per il·lustrar la notícia Foto: Twitter

El titular sobre Neymar Foto: El Catalán

El fitxatge de Neymar pel PSG ha estat la notícia del dia i tot el món se n'ha fet ressò. També el diari digital El Catalán , que probablement ha fet el titular més sorprenent i lamentable de tots els que s'han pogut llegir. És aquest: "Neymar cambia las 'esteladas' por un club que no apoya saltarse las leyes". El lector ha de suposar que "las esteladas" fa referència al Barça i "un club que no apoya saltarse las leyes" al PSG. Al subtítol, el digital va una mica més enllà i qualifica el Barça de "club que aposta per un símbol d'exclusió", i per si no quedés clar a què es refereix, emfatitza: "la estelada".Al text, el diari explica la notícia de manera informativa fins a l'últim paràgraf, on justifica el sorprenent titular. Diu així: "El PSG és l'emblema futbolístic de la capital francesa, una nació que respecta la igualtat dels ciutadans davant la llei, i un club que no s'adhereix a revoltes antidemocràtiques com la que dóna suport el Futbol Club Barcelona en mostrar la seva adhesió a l'estelada". I afegeix, sobre la bandera, que "simbolitza la divisió entre els catalans i el fet de saltar-se la constitució d'un país democràtic com Espanya, membre com França de la Unió Europea". El Catalán és un diari digital unionista impulsat entre d'altres per l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch. A l'acte de presentació, fet la setmana passada a Lleida, va participar com a ponent principal l'alcalde Ángel Ros. També hi van ser representants de Ciutadans i de les entitats SCC i Somatemps, que defensa la identitat hispana dins de Catalunya.

