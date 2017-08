L'Audiència Nacional decreta l'obertura de judici oral a Santiago Espot

Santiago Espot, acompanyat del jutge Santiago Vidal i diversos activistes, a l'entrada de l'Audiència Nacional espanyola. Foto: @AncMadrid

Aqui 4 pags d interlocutòria d Audiencia Nacional x enviar-me a judici. La paraula escrita és combatuda amb codi penal. Visca la democràcia! pic.twitter.com/rdzL59dTTQ — Santiago Espot (@santiagoespot) August 2, 2017

L'Audiència Nacional ha comunicat a Santiago Espot l'obertura del judici oral per la xiulada a l'himne espanyol i al rei Felip VI durant la final de Copa del Rei de l'any 2015. En una interlocutòria que Espot ha compartit a través de Twitter, es recorda l'acusació de la Fiscalia, que considera que el president de Catalunya Acció va promoure la xiulada amb l'objectiu premeditat "d'ofendre i menysprear el cap de l'estat espanyol i l'himne nacional, dos símbols per als sentiments col·lectius nacional" i va redactar el manifest per instar la xiulada. El Ministeri Fiscal, a més, també considera que aquests fets poden ser "mèrit suficient" per exigir "responsabilitats criminals".El comunicat arriba setmanes després que el jutjat d'instrucció número 4 de Madrid enviés el cas a l'Audiència. El jutge instructor va considerar que Espot va utilitzar Catalunya Acció com a eina per dur a terme un menyspreu a Espanya. Ara, Espot s'enfronta a penes que van des dels 6 mesos als 2 anys de presó pel delicte d'injúries, i de 7 a 12 mesos pel delicte d'ultratge als símbols de l'Estat. Espot, a través de Twitter, ha estat contundent a l'hora de carregar contra la justícia espanyola: "La paraula escrita és combatuda amb el codi penal. Visca la democràcia".

