El Govern acusa Rajoy d'actuar de forma «desproporcionada» davant del TC

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, durant la reunió del Govern de l'1 d'agost Foto: ACN

El Govern ja ha enviat al Tribunal Constitucional (TC) el recurs de súplica en què demana que s'aixequi la suspensió de la reforma del reglament del Parlament pensada per accelerar la desconnexió . Segons el text, al qual ha tingut accés TV3 , l'executiu català qualifica com a "desproporcionada" l'actuació de Mariano Rajoy, president del govern espanyol, que va recórrer immediatament la reforma parlamentària "S'actua de forma abusiva", afegeix el document, que també troba "innecessària" la manera d'actuar de l'Estat a l'hora d'acudir al TC per resoldre qüestions polítiques. Les dotze pàgines del recurs assenyalen que es tracta d'una mesura "preventiva" i que es "presumeix" per què es farà servir la reforma. És a dir, que l'Estat jutja la intenció amb la qual es farà servir el nou reglament.El text enviat pel Govern destaca que hi ha catroze comunitats autònomes amb parlaments en els quals hi ha el procediment de lectura única, i assenyala que el Congrés dels Diputats també el té vigent.

