Un home i el seu fill moren atropellats per una avioneta en una platja portuguesa

Platja de Sao Joao Foto: Google Maps

Dos banyistes han mort atropellats per una avioneta en la platja de São João Caparica, a uns 20 quilòmetres al sud de Lisboa. L'aparell ha hagut de fer un aterratge d'emergència per causes que encara es desconeixen i ha atropellat mortalment les dues persones.Els dos tripulants de l'avioneta han sortit il·lesos de l'accident. L'aparell "ha tingut algun tipus de problema" i ha hagut de descendir de manera abrupta cap a la platja, que estava molt plena. Els equips d'emergència s'han desplaçat al lloc de l'accident per esclarir-ne les causes.

