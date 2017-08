Fer la selectivitat al setembre: «Aquest estiu no puc sortir amb les amigues»

Així és la Núria - Edat i lloc de naixement: 18 anys, Lliçà de Vall (Vallès Oriental).



- Quan fa que fas vida a Barcelona? Porto tota la vida movent-me per aquí, però em vaig mudar a Castelldefels (Baix Llobregat) fa un parell d'anys.



- Quina és la teva ocupació? Estudiant. He acabat batxillerat i m’estic preparant les PAU.



- Què t'agrada de la ciutat? Tenir mil coses per fer durant l’estiu.



- Què en detestes? Hi ha molta gent, molta contaminació i molt soroll.



- On t'agradaria ser aquest estiu? Al poble del meu pare, a Salamanca, i al de la meva mare, al País Basc.

Gairebé tothom sap que a les PAU d'enguany va tornar a sortir la catàfora , i ha sentit parlar de la polèmica correcció de l'examen de filosofia . Sovint s'oblida, però, que la selectivitat del juny és només la primera convocatòria, i que al setembre n'hi ha una altra per a aquells que volen pujar nota o que no es van poder presentar abans, com li passa a la Núria. "Pensava que aprovaria tot, però al final vaig haver d'anar a recuperar tres assignatures, i ja no vaig poder presentar-me a les PAU del juny", diu, i això es nota: "Aquest estiu no puc sortir amb les amigues".Això ha complicat els seus plans per entrar a la facultat el curs vinent. Vol estudiar Veterinària però, com la nota de tall és alta (un 11,61 sobre 14 a la UAB i un 10,43 a la UdL), haurà d'estudiar a la privada. A Catalunya, només ofereixen aquest grau dues universitats públiques, així que pensa marxar a València. "El meu pla és anar allà un any, esforçar-me molt, i després demanar un trasllat d'expedient per poder tornar a Barcelona", explica. De moment, ni tan sols té la plaça assegurada a València perquè ja estan totes adjudicades, però no perd l'esperança que hi hagi alguna vacant d'última hora. Si no, aprofitarà el curs per fer un voluntariat a una gossera i millorar l'anglès.Ja fa temps des que va començar a preparar-se els exàmens. "M'organitzo molt bé. Estudio des de ben d'hora fins a les sis de la tarda. Llavors plego, perquè és important airejar-se; si no, em bloquejo". Normalment, aprofita per passejar el gos o per sortir amb les amigues.Tanmateix, ha de dir que no a molts plans: "Si em diuen d'anar a passar el dia a un parc d'atraccions o volen sortir de festa fins tard, he de dir que no puc". La Núria sap que haurà d'esforçar-se més que la majoria dels seus companys, perquè al juny "ho tenien tot molt fresc", i pensa apuntar-se a una acadèmia per fer l'esprint final. És conscient que al setembre "s'ha d'aprovar sí o sí, no hi ha segones oportunitats".

