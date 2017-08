La contundent reacció de Laporta per la marxa de Neymar

No aprofiti cada cosa Sr. Laporta per fotra llenya el foc. Presentis, guanyi les eleccions i demostri que no va ser un cop de sort. Tot el que pugui despotricar des de l'oposicio no ens serveix de res el culé... i tots sabem que si marxa Neymar es pels diners, pero mes li diré, ja no hagues hagut de venir mai. Caríssim i un pobre noi. El Barça podia anar per tot arreu i sempre guanyava el premi de l'equip mes net i admirat. Derrere el seu fitxatge, tot han sigut problemes. Hisenda, xiulets i falta de respecte per tots els camps, milions de primes i calers perduts pel seu Pai... per ultim dir que el millor es el petito i que no ens el toquin. Messi sempre seras el 10 del barça amb humiltat i saber estar!!