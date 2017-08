L'Ajuntament de Tarragona donarà permís per celebrar la Diada després de resoldre alguns «detalls tècnics»

La Coordinadora 11 de Setembre ha denunciat que l'Ajuntament de Tarragona no els ha concedit el permís per poder celebrar els actes que sempre solen fer per celebrar la Diada de Catalunya a la Part Alta. Ho atribueixen a raons polítiques, ja que el regidor que els hi hauria de concedir el permís és Josep Acero, del PP. Aquestes declaracions han creat molt rebombori i han aixecat força expectació per saber el desenllaç de tot plegat.Segons ha pogut saber, la Coordinadora finalment tindrà el permís per poder celebrar els actes, com ho porta fent des de fa vuit anys. Fonts municipals asseguren que només hi ha un parell d'aspectes tècnics que s'han de solucionar i que un cop resolts, es concedirà el permís. Aquests detalls s'haurien d'haver parlat i alhora solucionat en una reunió que hauria d'haver tingut lloc aquesta setmana però per problemes d'agenda dels membres de la Coordinadora 11 de Setembre s'ha posposat fins a la setmana que ve, concretament fins al dia 8 d'agost.ha intentat parlar amb el regidor de Mobilitat i Convivència, Josep Acero, però no ha volgut fer declaracions fins després que s'hagi reunit amb la coordinadora. Tot apunta que els actes de la Diada seguiran celebrant-se entre el carrer Merceria i la plaça de les Cols de Tarragona. Com sempre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)