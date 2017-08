El jutge del cas Vidal defensa els interrogatoris de la Guàrdia Civil pel referèndum

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, ha avalat aquest dimecres els interrogatoris de la Guàrdia Civil. El jutge encarregat d'investigar el cas Vidal, a partir del qual la benemèrita va citar diversos alts càrrecs del Govern i altres personalitats del sobiranisme pels preparatius del referèndum, ha assegurat que l'institut armat el va informar regularment de les seves actuacions, d'acord amb la informació publicada per diversos mitjans, com ara El País L'executiu català va presentar el cap de setmana passat una denúncia contra aquests interrogatoris a la qual es va sumar la querella de Drets , entitat que va demanar personar-se com acusació popular. A més a més, Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda de la Generalitat, va presentar dimarts un recurs contra el secret de sumari del cas Vidal , que l'inclou a ell juntament amb l'exsenador Santiago Vidal i el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, arran d'una querella presentada pel partit d'extrema dreta Vox. L'última en passar per la caserna de la Guàrdia Civil per declarar va ser la responsable de comunicació del departament d'Exteriors que encapçala el conseller Raül Romeva. La periodista Anna Molas va declarar divendres al matí com a testimoni en una nova jornada d'interrogatoris en la qual també va estar citat el director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès.En aquest cas, segons l'ACN, l'institut armat tampoc va apreciar indicis per tal que el jutge els acabi investigant. Genovès va haver de respondre preguntes sobre la campanya de publicitat del Registre de Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.De moment, la Guàrdia Civil investiga Joaquim Nin, secretari general de Presidència, i Jaume Clotet, director de Comunicació de Govern. Tanmateix, haurà de ser el jutge d'instrucció número 13 el que decideixi si els imputa formalment o no una vegada rebi les diligències de la Guàrdia Civil que actua com a policia judicial.Els interrogatoris se sumen als realitzats a tres alts càrrecs del Govern i a l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum que han portat l'executiu català a passar a l'ofensiva. El conseller de Presidència, Jordi Turull, va anunciar dimecres que el Govern portaria l'actuació de la benemèrita als tribunals perquè està generant "indefensió" . El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i consellers del seu Govern també han posat el focus en la manera de procedir del cos policial després que el jutge es desmarqués dels interrogatoris via comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La Guàrdia Civil va citar a declarar dimecres passat el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells, i el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, per demanar informació sobre la contribució de la Generalitat al web del Pacte Nacional pel Referèndum. Aquest últim va sortir acusat de sedició per la Guàrdia Civil.L'endemà, la situació es va repetir. L'institut armat va citar el director general de comunicació del Govern, Jaume Clotet, i li va comunicart que seria investigat per la mateixa qüestió, per la qual cosa Clotet ha deixat de respondre les preguntes de l'interrogatori. Després va ser el torn de l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, que només va haver de respondre preguntes com a testimoni. En tota aquesta investigació, la Guàrdia Civil ha desenvolupat un paper poc habitual.

