Els Amics de les Arts i Gossos, dues generacions de pop català a Pineda de Mar

Dues generacions del pop cantat en català es donen cita aquest dimarts 15 d'agost al festival ARTS d'Estiu de Pineda de Mar. D'una banda, Els Amics de les Arts presentaran les cançons del seu darrer àlbum, Un estrany poder , un nou èxit que els segueix situant en la primera divisió de l'escena musical del país. El disc arriba amb l'aval de la producció de Tony Doogan, figura clau de la música independent internacional que ha treballat amb Belle & Sebastian, Mogwai o David Byrne.El doble concert es completa amb l'actuació d'un dels grans grups del pop català modern, Gossos. Els manresans presentaran les cançons de Zènit, un disc que simbolitza la culminació d’una carrera musical i que combina a la perfecció totes les etapes del grup viscudes al llarg de 23 anys de carrera. En l'actuació no hi faltaran alguns dels èxits que els han fet un dels grups més populars de la música del país.El festival ARTS d’Estiu de Pineda de Mar és una de les cites d'estiu imperdibles de la costa del Maresme. A banda de seguir oferint una proposta multidisciplinària i diversa, enguany ha canviat la seva ubicació al Nou Espai ARTS d’Estiu, un recinte de prop de 4.500 metres quadrats i de fàcil accés, amb una graderia de 600 localitats i una platea molt més àmplia.Una altra de les dates assenyalades de l'edició d'aquest estiu serà el 26 d'agost, data de clausura del cicle que comptarà amb l'actuació de Jarabe de Palo , grup que està celebrant el vintè aniversari de la seva trajectòria amb una gira que repassa les cançons més populars d'un repertori ple d'èxits. En total, del 21 de juliol al 26 d'agost, s'haurà pogut gaudir de nou actuacions per on hauran passat diverses arts com la música, dansa, teatre, màgia o humor.

