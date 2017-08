Fruita dolça, estrelles i ossos, entre les cinc propostes del cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.El Festival de Música de Sant Pere de Rodes arriba a la dissetena edició amb una programació que ofereix concerts de piano i música de cambra, en un indret de bellesa singular. Aquest any torna a programar la producció pròpia And the winner is… 2017, un concert amb un repertori de cine, protagonitzat per Carles & Sofia piano duo i l’Orquestra Terres de Marca. Amb la combinació única d'un piano a quatre mans i orquestra de corda, sonaran fragments de bandes sonores com El Piano, Love Story, Grease, El senyor dels anells, La La Land, Joc de Trons i moltes més.Quan Pau Donés, inspirat per un viatge a Cuba, es va posar a escriure La Flaca, poc s’imaginava com li canviaria la vida. La cançó va marcar a fons l’estiu de tota una generació i va convertir-se en l’inici d’una relació d’amor amb milions de fans d’arreu del món. Ara, La Flaca i Jarabe de Palo celebren els vint anys i Pau Donés està de gira commemorativa on interpreten altres grans èxits de la banda com Depende, Grita, Agua, Bonito, El Lado Oscuro o Déjame vivir. Una festa d'aniversari de luxe en un dels festivals més consolidats de l'estiu català.El Centre d'Observació de l'Univers del Montsec acull novament aquest cicle singular que combina 45 minuts de música en directe, dins l'anomenat "Ull del Montsec", juntament amb projeccions d'imatges al planetari situat a Àger. Per completar la visita es realitza també l'observació astronòmica al parc de telescopis. Aquest dissabte és el torn de la música clàssica, amb l'actuació del Trio Licopersicon.Vols saber com vivien i com morien els nostres avantpassats de l'edat mitjana, com s'alimentaven, com es medicaven, quin era el seu estat de salut o com lluitaven? L'exposició Ossos. Un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física ens ho explica a partir de 70 objectes, entre ossos humans i altres elements contextuals. La instal·lació és produïda pel Museu d'Arqueologia de Catalunya i es pot visitar fins al 20 d'agost, de dimarts a dissabtes d'11 a 18.30 h i diumenges i festius d'11 a 14 h.Aquest diumenge, com cada diumenge d'estiu fins a mitjans de setembre, Piera acull el Mercat de la fruita dolça, una mostra que ofereix producte autòcton cultivat a les vinyes com el préssec de la Fortesa. El mercat té un total de nou parades de productors locals i s’instal·la a la vorera del costat de la rotonda de la B-224 en direcció a Capellades, una ubicació que la fa especial i molt visible. La venda dels productes compta amb l'organització d'activitats paral·leles com maridatges, balls folklòrics, xerrades del CAP als esplais d'estiu per a la promoció del consum saludable i explicació a càrrec d'algun dels pagesos sobre com es cultiva el préssec i quins usos se'n pot fer.