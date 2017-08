Joc, prostitució i negoci: una visita al Born del 1700 per la porta del darrere

La celebració del Tricentenari i l'auge de l'independentista ha fet que pràcticament ho sapiguem tot de la Catalunya de 1700 i, en especial, de la capital, Barcelona. Hi han ajudat assaigs, novel·les, cançons de gestes, exposicions, obres de teatre, musicals i tota mena d'accions en pro de la difusió d'aquella època on les llibertats nacionals catalanes van quedar escapçades l'any 1714 de forma cruenta.Però encara hi ha aspectes que queden en els racons més obscurs de la història del dia a dia. I això és el que vol mostrar Per la porta del darrere: joc, prostitució i negoci a la Barcelona del 1700 , una visita guiada en actiu al Born CCM cada dimecres fins al 30 d'agost. L'oportunitat de saber de primera mà com era aquella ciutat de contrastos, on hi convivien tota mena de persones i d’activitats, comerciants i artesans, gent de bona i de mala fe.La ciutat era un mosaic d'extrems que convivien, però el tarannà de Barcelona era indiscutible: pròspera, dinàmica i amb una vocació comercial que traspuava tots els àmbits de la societat i que convertia qualsevol quefer, íntim o públic, en negoci. La visita ens convida a conèixer una ciutat de jocs, de gresca i de festa, on també sovintejaven les transgressions i els conflictes.A banda dels estralls de la vida que passa als marges, encara vius en el record i en el testimoni, el Born té un ampli ventall d'activitats estivals per oferir, com ara una visita nocturna per l'equipament. Cada dimecres i dijous fins al 31 d'agost, i de nou a deu del vespre, El Born de nit ens mostrarà com era l'activitat frenètica del barri de la Ribera, i com de viva estava la ciutat abans que el setge i les bombes trenquessin la normalitat dels carrers.

