El PSOE assumeix que l'1 d'octubre pot haver-hi urnes

Cristina Narbona i Pedro Sánchez Foto: Flickr PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha assumit que l'1-O hi poden haver urnes però ha assegurat que serà un "simulacre" de referèndum i un "simple recompte sense valor legal". Per això ha demanat "que no es legitimi participant", segons ha dit en declaracions a la Cadena Ser . En ser preguntada sobre si hi haurà urnes, ha assegurat que assumeix "que això és possible que succeeixi" però ha demanat als que dubten si participar-hi o no que siguin conscients que "no és una consulta amb garanties democràtiques". D'altra banda, ha explicat que la resposta del govern espanyol hauria de permetre evitar el referèndum però "des de la màxima prudència".La socialista ha criticat la manca de propostes del govern de Mariano Rajoy i ha posat en valor la "Declaració de Barcelona" dels socialistes per oferir una solució al conflicte. Ha afegit que no es tracta tant de convèncer els independentistes, "que segurament no estan disposats a escoltar cap tipus d'argumetns", però si a la "majoria de la població" que no vol la independència. A aquests, els ha demanat que no participin en el que pugui haver l'1-O perquè la proposta plantejada pel Govern té una "absència total de garanties mínimes perquè es consideri una consulta democràtica".En aquest sentit, també ha reconegut que li agradaria un canvi de postura a Podem Catalunya "per no legitimar una cosa que només crearà frustració" ja que el valor final que es pugui fer del recompte dels vots que s'hagin dipositat serà "nul". "No tindrà cap conseqüència des del punt de vista jurídica però crearà i accentuarà la fractura dins de Catalunya", ha declarat. Narbona s'ha referit també a la reforma del reglament del Parlament, una decisió que ha titllat d'"antidemocràtica".D'altra banda, ha reiterat que el PSOE dona suport al president Rajoy pel que fa a la crida al compliment de la legalitat però ha afegit que li demanen "mesura i proporcionalitat". Paral·lelament, ha dit que és necessari impulsar iniciatives de caràcter polític perquè "la llei sense política no resoldrà el problema que s'ha creat".Sobre la proposta dels socialistes de "nació de nacions", Narbona ha afirmat que amb ella no estan defensant "posicions nacionalistes" sinó que estan a favor de la sobirania del poble espanyol "en un únic estat". Ha afegit també que els estatuts de diverses comunitats ja recullen que són "nacionalitat històrica".

