Un recorregut pel millor disseny de l'any en 300 peces

Què ha passat en els sectors del disseny, l’arquitectura i la creació artística durant l’últim any? Quins són els millors dissenys de tots els que s'han fet? Potser no en traurem l'aigua clara, però el Disseny Hub Barcelona ens convida a tenir els màxims elements necessaris de judici a través de l'exposició El millor disseny de l’any . En total, 300 peces amb els projectes més destacats d'arquitectura, interiorisme, disseny gràfic, comunicació visual, art i artesania.L'exposició, que es podrà visitar fins al 25 d'octubre, s'ha convertit en un termòmetre anual de la creativitat i mostra del millor del disseny contemporani de casa a través dels guanyadors i finalistes dels diferents premis de les associacions del FAD. Des dels cartells que reinterpreten els edificis d'Antoni Bonet, obra de Santiago Restrepo, als treballs tèxtils de Sara Coleman i Maria Karam o la pintura orgànica i colorista de Mercè Hernández. Un ventall ampli per meravellar-se i estar al cas de les noves tendències i creacions.En el marc d'El millor disseny de l’any, l’Associació de Disseny Industrial (ADI-FAD), presenta la instal·lació Premis ADI: Reflex del Disseny Industrial, que mostra algunes peces icòniques que han rebut el Premi Delta entre els anys 1961 i 2016. El disseny expositiu de la mostra és obra d’Emiliana Design Studio, mentre que la gràfica de l’exposició ha anat a càrrec de David Torrents.

