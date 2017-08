Puigdemont descarta la DUI: «El referèndum és la millor declaració que pot fer Catalunya»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartat aquest dimecres l'escenari d'una declaració unilateral d'independència (DUI). "No treballem en aquest supòsit", ha destacat Puigdemont en conversa amb els usuaris de l'aplicació catalana Zonetacts, durant la qual ha indicat que el referèndum és la "millor declaració" que pot fer un país.El dirigent nacionalista també ha assegurat que els col·legis electorals estaran oberts l'1 d'octubre "i res podrà impedir que obrin amb normalitat". "La feina del Govern és garantir-ho", ha destacat Puigdemont, que ha tret ferro a la possibilitat que el consell de ministres es reuneixi el 16 de d'agost , un cop admesa a tràmit la llei del referèndum. "Nosaltres tenim la nostra agenda al marge del que decideixi fer el consell de ministres", ha resumit.Pel que fa a les preocupacions expressades pels usuaris de l'aplicació, Puigdemont ha indicat que els dubtes sobre la independència es resoldran amb la llei de transitorietat, de la qual ha donat detalls el diputat Benet Salellas, de la CUP, en una entrevista a Europa Press. "La successió de contractes [hi apareixerà], per descomptat, i també la màxima seguretat jurídica", ha destacat el president.Preguntat sobre la viabilitat econòmica del procés, Puigdemont ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador. "El finançament forma part de les previsions i de la responsabilitat de gestionar adequadament el resultat que surti de les urnes", ha insistit el president. "Som un país seriós que genera confiança, com demostren totes les dades", ha insistit en conversa amb els usuaris, als quals ha dit que "encara" no està de vacances.En relació al suport internacional a la independència, el dirigent nacionalista ha admès que la Generalitat "se l'ha de guanyar". "I la millor manera de guanyar-lo és enviar un missatge clar l'1 d'octubre", ha destacat el president. Les urnes, ha dit, hi seran, tot i que no ha concretat si ja estan en mans de l'administració.Puigdemont també s'ha encarregat de denunciar la "guerra bruta" de l'aparell de l'Estat. "La democràcia espanyola és millorable. La separació de poders no és evident", ha ressaltat el president de la Generalitat. També ha volgut deixar clar que el va nomenar el Parlament i que, per tant, dubta que se'l pugui inhabilitar des de les institucions catalanes pel fet de complir amb allò aprovat a la cambra catalana.

