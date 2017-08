Primera reacció oficial del Barça després de l'adeu de Neymar

Comunicat del Barça sobre Neymar El jugador Neymar Jr., acompanyat del seu pare i representant, ha comunicat al FC Barcelona aquest matí la seva decisió de marxar de l’Entitat, en una reunió celebrada a les oficines del Club.



Davant d’aquest posicionament, el Club els ha comunicat que els remet a la clàusula de rescissió del seu contracte en vigor, que des del passat 1 de juliol és de 222 milions d’euros, i que haurà de ser abonada en la seva totalitat.



D’altra banda, en resposta a la reclamació del cobrament de la prima de renovació, el Club els ha reiterat que es manté dipositada davant de notari fins a la resolució del cas.



El jugador continua amb contracte en vigor amb el FC Barcelona, però amb permís temporal per no participar en les sessions d’entrenament.

Neymar Jr no s'entrena amb permís del tècnic #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 2 d’agost de 2017

El Barça ja ha reaccionat oficialment a l'adeu de Neymar. A través d'un comunicat , el club ha explicat que el jugador ha anunciat la decisió de marxar de l'entitat i la resposta és que per fer-ho ha de pagar la totalitat de la clàusula de rescissió de 222 milions d'euros.El comunicat del Barça arriba hores després que el jugador anunciés als seus companys que abandonava el club. Ho ha fet abans de l'entrenament d'aquest matí i, posteriorment ha abandonat la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb el seu cotxe. Segons ha explicat el Barça a Twitter , el davanter té el permís del flamant tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, per no entrenar avui i "resoldre el seu futur".El jugador brasiler va arribar ahir a Barcelona després d'un viatge a la Xina per motius comercials per incorporar-se al primer entrenament del conjunt blaugrana després de la gira americana de l'equip.Està previst que en les properes hores s'oficialitzi el fitxatge pel PSG. Cal recordar que la clàusula de rescissió és de 222 milions que hauria d'abonar el jugador a la seu de la Lliga Professional.Per ara, el seu president, Javier Tebas, ja ha deixat clar que no pensa acceptar els diners del PSG pel jugador brasiler. En una entrevista al diari As , Tebas, es mostra en contra dels "clubs estat que competeixen amb el dopatge financer i desestabilitzen tot el futbol professional". "Si el PSG arriba amb els diners de la clàusula de Neymar, no ho acceptarem", sentencia.

