Reclamen 200.000 euros a l'Ajuntament per convertir casa seva en un «Gran Hermano»

La distància entre el passeig i les cases és de 2,30 metres. Foto: Sergi Santiago

Les escales mecàniques, l'ascensor i la zona amb bancs a l'ombra fan que sigui una zona molt transitada. Foto: Sergi Santiago

Uns vianants miren el balcó d'un veí a la nova Rambla de Sants. Foto: Sergi Santiago

Fa tot just un any, l’Ajuntament de Barcelona va inaugurar els jardins de la nova Rambla de Sants , que cobreixen les vies del metro i Rodalies. Aquest macroequipament permetia soterrar les vies, una històrica reivindicació dels veïns de Sants, Badal i La Bordeta. L’obra, però, es va convertir en el malson d’unes poques famílies, que van veure com la rambla els condemnava a la manca d’intimitat i als sorolls.El passeig està a tocar de les seves cases –a menys de dos metres– i han de suportar, durant el dia, com els vianants els saluden o comenten la decoració del seu pis, i, a la nit, com els joves fan festa. “Pis amb vistes a l’interior: la casa de Gran Hermano: segueix-la les 24 hores en directe”, deien els cartells que van penjar com a protesta. Ara, una família ha denunciat el consistori, a qui exigeixen 200.000 euros.La Sara i l’Ismael reclamen aquesta quantitat en concepte d’indemnització pels danys que els ha ocasionat la rambla. A l’estiu, han de tancar les persianes perquè el trànsit de vianants és constant. A més, des del seu pis s’escolta un “eco molt molest” de les veus de la gent que passeja, que sovint els impedeix fer vida normal.El seu advocat, Eulogio Gallego, explica aque les obres van convertir “un tercer pis amb vistes” en una “planta baixa amb una rambla a dos metres, on la gent passeja i els saluda”. Gallego és conscient que “l’urbanisme crea desigualtats i, de vegades, l’interès de molts perjudica uns pocs”. Per a l'Ajuntament, el cost de fer les remodelacions integrals necessàries per retornar la intimitat als veïns seria molt superior a la indemnització que els reclamen.Gallego detalla que els seus clients volen que es facin les reformes adients per recuperar el descans i la intimitat, però, si no és possible, demanaran una indemnització de 200.000 euros, el valor que ha perdut el pis segons els dos perits que han contractat. El novembre de 2016 van fer una reclamació a la qual l’Ajuntament de Barcelona havia de contestar en sis mesos, però no ho va fer.Aquest silenci administratiu s’entén com una desestimació a la reclamació, així que al juny van iniciar un contenciós administratiu. L’advocat espera que la sentència arribi abans de l’estiu vinent i es mostra indignat per la manca d’iniciativa del govern local, que no s’ha dirigit a ells en cap moment del procés.La comunitat de veïns ha arribat fa poc a un acord amb l’Ajuntament, del qual la Sara i l’Ismael es desvinculen. El consistori posarà una pantalla que els protegeixi de les mirades indiscretes, i enjardinarà el camí que hi ha al costat de l’ascensor, per reduir el trànsit de vianants. Precisament, la zona del passeig on viuen ells és la més visitada. Gallego recorda que al projecte urbanístic, aquest espai rep el nom d’“El mirador”. Les vistes? Els seus balcons i l’interior de les seves cases.

