Les tensions econòmiques entre la CCMA i el Govern amenacen amb congelar la nova programació de TV3

Ah! que la CCMA no vol engegar programes nous que mostrin al públic català les accions de l'estat espanyol contra Catalunya. Com fa la Sexta, per exemple.

O sigui que això és una maniobra per no poder contrarestar des de Catalunya les informacions "afinades" que entraran a les llars catalanes des de televisions públiques com TVE.

Des de la resta d'Espanya bombardejaran cada dia amb informacions falses per dissuadir els indecisos a no anar a votar, i TV3 no podrà fer una campanya electoral animant als catalans a anar a votar? És això oi?

El 15 de setembre la CCMA es posarà a les ordres del Parlament de Catalunya per començar la campanya electoral?

O esposarà a les ordres d'Enric Millo?