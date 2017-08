Demòcrates demana la dimissió de l'exdirigent d'Unió fitxat pel Govern

Martí Barberà, en un acte de campanya d'Unió Foto: ACN

Demòcrates de Catalunya ha demanat aquest dimecres la dimissió de Martí Barberà, exdirigent d'Unió fitxat com a director general al departament d'Ensenyament . Carles Prats, diputat de Junts pel Sí i home fort dels democristians independentistes a Tarragona, ha expressat l'enuig pel nomenament de Barberà a través d'un comunicat: "Ens preocupa enormement que algú des de dins, a 60 dies de l'1 d'octubre, vulgui dinamitar el projecte sobiranista situant persones en el Govern que no creuen en el procés d'independència i el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre en conselleries clau com Ensenyament"."Ens preocupa i trobem molt greu que persones com Barberà formin part del consell de direcció del departament al llarg de les properes setmanes i en cas de la victòria del sí", ha destacat Prats. Barberà va ser cap de llista d'Unió a les eleccions espanyoles del 20 de desembre del 2015 i en campanya va carregar amb força contra el projecte independentista. També va acusar Artur Mas de "vendre" el model d'escola concertada a canvi d'un pacte d'investidura amb la CUP.Demòcrates considera que Barberà és "conegut pel seu afèrrim antiindependentisme", que "va acusar al president Mas d'impulsar tot el procés de l'estat propi per mantenir la cadira i el poder"" i que va criticar Junts pel Sí per "enganyar a la ciutadania"

