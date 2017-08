Rufián veuria «dramàtic» que Puigdemont acabés a la presó pel referèndum

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha defensat aquest dimecres que seria "dramàtic i preocupant" que empresonessin el president de la Generalitat, Carles Puigdemont , com a conseqüència de les seves accions per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya.Així ho ha dit en una entrevista de RNE en ser preguntat per si una hipotètica detenció de Puigdemont serviria per impulsar el procés independentista, cosa que Rufián ha descartat ja que, per a ell, això suposaria "una reculada de la democràcia".Sobre el referèndum d'independència que convocarà el Govern per a l'1 d'octubre , Rufián ha insistit que el Parlament "ha de respectar el mandat popular i la majoria de 71 diputats" i ha repetit que l'única legalitat existent és la internacional i que reconeix, segons ell, el dret d'autodeterminació. A banda, ha retret al Tribunal Constitucional (TC) que se'n recordi només dels articles relacionats amb la sobirania nacional.En ser preguntat per si és incoherent que el Govern presenti un recurs de súplica per la reforma del Parlament i després defensi la desconnexió, Rufián ha considerat "lògic i lícit" que el l'executiu utilitzi totes les eines disponibles per defensar els seus interessos.Pel que fa a les accions de protesta del col·lectiu juvenil anticapitlista Arran - que va punxar les rodes d'un bus turístic i de bicicletes de lloguer per a turistes - , Rufián ha dit que un militant d'ERC "mai" no participarà en accions d'aquest tipus.

