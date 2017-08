Rajoy convocarà un consell de ministres extraordinari si es tramita la llei del referèndum

La intervención de @marianorajoy desde Galicia en la que analiza el paro, el referéndum de Cataluña y Venezuela 👉 https://t.co/cwsz08QsRj pic.twitter.com/lpVWmkhvhJ — Faro de Vigo (@Farodevigo) 2 d’agost de 2017

Mariano Rajoy ja està de vacances però manté un ull a l'actualitat del procés català. El president del govern espanyol ha anunciat que convocarà un consell de ministres extraordinari si el Parlament tramita la llei del referèndum. Cal recordar que el text sobre la consulta vinculant es va registrar dilluns al Parlament i serà la mesa del proper 16 d'agost la que haurà de decidir si el comença a tramitar.Rajoy ha anunciat el possible consell de ministres extraordinari durant la seva tradicional passejada per la Ruta da Pedra e da Auga, a la localitat gallega de Ribadumia. En tot cas, ha assegurat que encara no ha decidit i que dependrà de les accions que decideixi la mesa de la cambra catalana.El president del govern espanyol ha qualificat de “positiu” el posicionament del Tribunal Constitucional ja que entén que és un “disbarat” que es pugui aprovar una llei per convocar un referèndum en 24 hores. El govern espanyol “seguirà defensant la democràcia i la llei”, ha assegurat el líder popular.També ha carregat contra la CUP i les accions de l'organització juvenil d'Arran en contra del turisme: "Demostren la petitesa mental, curtesa de mires i amb un cervell mínim", ha deixat anar.

