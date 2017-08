La llei de transitorietat substitueix el TC per una «Sala de Garanties» i crea un Suprem català

Benet Salellas, al Parlament de Catalunya Foto: Adrià Costa

La llei de transitorietat escurça els terminis perquè els estrangers puguin obtenir la nacionalitat catalana

Albert Botran, Mireia Vehí i Benet Salellas. Foto: Adrià Costa

La llei de transitorietat jurídica que preparen Junts pel Sí i la CUP preveu substituir el Tribunal Constitucional (TC) per una "Sala de Garanties" catalana i també preveu crear un Tribunal Suprem català. Aquestes mesures entrarien en vigor en cas que guanyi el sí en el referèndum d'independència de l'1 d'octubre, segons ha explicat el diputat Benet Salellas, de la CUP, en una entrevista a Europa Press en què revela detalls de la llei que ha de certificar la independència i establir les bases de la transició de l'ordenament jurídic actual a un català. La norma està redactada des de fa mesos, tot i que sotmesa a canvis fins que arribi el moment de la seva presentació, a finals d'agost Salellas explica que la CUP no ha compartit la visió "gairebé sagrada" de Junts pel Sí - l'elaboració ha estat acompanyada d'un gran secretisme -, i ha indicat que no creu que la norma sigui "omniresolutiva". El diputat concreta que la norma explicita com funcionarà el procés constituent i estableix com es resoldrien en una Catalunya independent aquelles competències que ara pertanyen a l'administració de l'Estat, però aclareix que no es tracta d'una constitució en si mateixa, precisament perquè és el procés constituent que preveuen després de l'1-O el que ha de dibuixar-la.No obstant això, la llei ja inclou algunes de les institucions necessàries per a suplir el paper de l'Estat o el poder judicial: "No es tracta de canviar el sistema judicial català, però si de dotar-nos de les institucions necessàries per no continuar utilitzant el Tribunal Suprem de Madrid o el TC, però continuarem tenint un Suprem i un Constitucional. El nou Suprem català mantindrà el mateix nom i farà de màxima institució del sistema judicial a Catalunya, i comptarà amb un espai on es debatran matèries constitucionals i de garanties de drets, que serà la "Sala de Garanties"."Per al TC busquem una fórmula diferent perquè pensem que l'última etapa d'alguna manera ens demana canviar la nomenclatura per no reproduir una institució que ha estat tan antidemocràtica en relació amb la sobirania de Catalunya", ha assegurat. "Nosaltres hem de dir què passa amb els jutges i fiscals, com funcionarà l'administració de Justícia", ha dit sobre els canvis que preveu la llei en l'administració de justícia, ja que en el referèndum guanyi el 'sí' a la independència , perquè si no, aclareix Salellas que la llei no tindrà sentit.Salellas explica que la llei de transitorietat jurídica també recupera algunes de les lleis que han estat derogades pel TC i que els seus impulsors consideren que donaven passos importants en la conquesta de drets. "La llei 24/2015, per exemple", ha dit sobre la norma de mesures urgents per afrontar emergències habitacionals i pobresa energètica que va aprovar el Parlament, que la llei de transitorietat recupera explícitament.El redactat de la norma també escurça els terminis perquè els estrangers puguin obtenir la nacionalitat catalana: "Redueix uns terminis que són absolutament, m'atreviria a dir, racistes que té la legislació espanyola", exposa. Salellas assegura que la norma fa una proclama dels drets fonamentals que va més enllà de la que fa la Constitució Espanyola, adequant-se a instàncies internacionals en matèria de drets humans, especialment en drets socials."La república ha de ser un instrument per canviar les condicions de vida de la gent", ha conclòs el diputat de la CUP, que incideix que els canvis que s'han introduït en la norma en els últims mesos són petits detalls i que responen a l'excepcionalitat del moment i als esdeveniments que van passant.Salellas narra com en la construcció de la nova norma els ponents s'han debatut entre introduir alguns canvis pel que fa al marc legal espanyol i esperar a fer-ho en procés constituent posterior al referèndum, per no condicionar aquest procés. "Hi ha aspectes que a nosaltres ens hauria agradat d'aprofitar aquesta llei per abordar-los i que realment té sentit que les deixem per al procés constituent", conclou.Si guanya el sí a la independència en el referèndum d'octubre, els sobiranistes plantegen l'impuls d'un procés constituent català on, allà sí, han de plantejar-se les parets mestres del nou Estat i, a més, l'elaboració d'una constitució catalana.

