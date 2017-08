Dels processos judicials al buit a la davantera: les cinc claus de l'adeu de Neymar

Sandro Rosell defensava que Neymar havia costat 57,1 milions, però l'Audiència Nacional, que va condemnar el Barça a una multa de 5,5 milions per dos delictes fiscals, el va xifrar en 96,3 milions

El Barça disposarà de recursos per fer fitxatges de nivell, reforçar la davantera i cobrir les necessitats evidents al mig del camp

"Compte amb tenir dos galls en un galliner". És l'advertència que feia Johan Cruyff l'any 2013, poc abans de l'arribada de Neymar al Barça. El futbolista brasiler, campió de la Libertadores amb el Santos, va acabar de decidir el desembarcament al club blaugrana a finals del 2011, després de veure com l'equip entrenat aleshores per Josep Guardiola l'esborrava del camp -a ell i als seus companys- en la final del Mundial de Clubs . Aquell 4-0 va despertar una profunda admiració cap a Leo Messi, amb qui es va trobar al mateix vestidor després d'un fitxatge truculent que s'ha resolt als jutjats amb una condemna per al Barça i amb l'adeu prematur de Sandro Rosell, ara empresonat En les seves quatre temporades al primer equip, el futbolista brasiler s'ha fet l'amo de la banda esquerra de l'atac, on ha desplegat un arsenal de dríblings, fintes i associacions amb els seus companys. Ara, després d'acomiadar-se dels seus companys , previsiblement farà les maletes cap al PSG, l'equip a qui va massacrar la nit del 6 de març d'enguany, quan el Barça va remuntar un 6-1 gràcies a l'exhibició de lideratge de Neymar. Aquestes són les cinc claus del seu adeu.Poques vegades un fitxatge havia generat tantes contradiccions a l'hora de fixar-ne el cost. La xifra oficial va ser de 57,1 milions d'euros, segons va indicar Rosell en un primer moment. A partir d'aquí, a mida que es coneixien els detalls de l'operació, els guarismes es van anar inflant. Jordi Cases, soci del club, va denunciar el club per l'enginyeria financera del fitxatge, i el Barça es va veure obligat a detallar que 40 milions d'euros van anar destinats al pare del jugador -clau també en la sortida direcció al PSG-, 17,1 al Santos, 9 a canvi de dos amistosos i 7,9 per drets preferencials de jugadors joves.Després Rosell diria que el cost havia estat de 57,1 milions, però ja era tard. De fet, va acabar dimitint al cap de poc sense explicar ben bé les raons. El seu successor, Josep Maria Bartomeu, va acabar dient que el cost total del fitxatge va ser de 86,2 milions, tot i que el cost "real" -segons ell- va ser de 57,1 milions, com deia el seu mentor. El jutge Pablo Ruz encara va apujar més el preu fins a 96,3 milions. El Barça va acabar sent condemnat després d'un pacte amb la Fiscalia segons el qual va pagar 5,5 milions per dos delictes fiscals relacionats amb el fitxatge del brasiler. El pacte exculpava Rosell i Bartomeu, per cert, i tacava la imatge del club.La UEFA va posar en marca fa uns anys mecanismes de fair play financer per evitar que els clubs que havien passat a mans de grans inversors o famílies extremadament poderoses en quant a capacitat econòmica es fessin els amos del mercat. Si el PSG vol comprar Neymar, el que ha de fer és pagar la clàusula de rescissió del contracte, que ascendeix a 222 milions d'euros i que ha de ser dipositada pel jugador a les oficines de la Lliga de Futbol Professional (LFP). Segons publica aquest dimecres el diari Sport , l'organisme presidit per Javier Tebas no acceptarà el pagament de la clàusula. El Barça, per la seva banda, ha assegurat que ha comunicat al jugador que l'única manera d'abandonar el club és abonar la totalitat dels 222 milions.Un altre dels serrells de l'operació és la prima de renovació que el Barça es va comprometre a pagar quan el brasiler va segellar un nou contracte amb el club blaugrana, fa tan sols uns mesos. Aquest pagament, de 26 milions d'euros, ha estat dipositat en un notari i no s'ha entregat directament a Neymar.Durant tres temporades, Neymar ha fet història al costat de Leo Messi i Luis Suárez. La història del trident arrenca amb aquella fotografia icònica en un Barça-Atlètic de Madrid en què l'equip de Luis Enrique s'ho jugava tot després de la famosa derrota a Anoeta que va generar una tensió inèdita entre l'entrenador i els jugadors. Els blaugrana van sortir vencedors del duel amb els de Simeone (3-1 amb joc d'alt nivell) i a partir d'aquí res els va aturar fins que, a final de temporada, van recollir el segon triplet de la història del club. I els tres de dalt hi van tenir una incidència descomunal.De fet, al llarg dels últims tres anys, els integrants del trident han sumat més de cent gols per temporada, un balanç superior al de molts equips de Primera Divisió. Una sintonia que es concretava durant els noranta minuts però també en els entrenaments, on se'ls podia veure sempre junts.Neymar, que previsiblement es convertirà en el fitxatge més car de la història -el cost serà superior als 222 milions d'euros, entre la clàusula i el salari que tindrà al PSG-, deixarà la caixa del Barça plena de recursos per remodelar la plantilla. Els noms que més han sonat en les últimes setmanes són els de Philippe Coutinho, amic del brasiler i propietat del Liverpool, i fins i tot el d'Ángel di María, ex del Madrid i que va fer callar el públic del Camp Nou durant la remuntada contra el PSG del març d'enguany.De moment, aquesta temporada han arribat al Barça jugadors com Gerard Deulofeu -després d'un període de cessions a l'Everton i al Milan- i Nelson Semedo , lateral portuguès provinent del Benfica. L'adeu de Neymar obliga a incorporar un davanter de primer nivell i permet tenir recursos per afrontar un fitxatge de nivell al mig del camp, una de les principals necessitats de l'equip.És molt possible que Ernesto Valverde, nou entrenador del Barça, donés el "sí" al club blaugrana sense pensar que al cap de pocs mesos veuria com la segona estrella de l'equip marxava. Potser respira alleugerit amb la resolució del cas, encara que sigui negativa a nivell futbolístic, perquè la tensió generada pel cas Neymar amenaçava la convivència al vestidor. De fet, el brasiler es va enganxar amb Semedo , un dels nous fitxatges, en un entrenament als Estats Units. La nova etapa al Barça comença amb l'adeu d'una de les seves principals referències en atac.

