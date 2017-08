ERC crea un equip per dur l'ofensiva de l'Estat contra el procés a la justícia europea

Josep Jover (en primer pla) amb Àngel Badia a la Ciutat de la Justícia. Foto: ACN

ERC ha posat en marxa aquesta setmana la creació d'un equip jurídic que defensarà jurídicament el procés català a la Unió Europea (UE). El primer pas que han donat els republicans en aquest sentit ha estat la contractació del jurista Josep Jover. L'objectiu és que agrupi persones de diverses disciplines que s'integrin als serveis jurídics d'ERC per portar al Tribunal de Justícia de la UE la defensa dels drets fonamentals dels catalans.Segons ha informat el partit en un comunicat, "les darreres actuacions policials, la manca de respecte democràtic i els atacs a la llibertat d'expressió han estat els detonants d'aquesta decisió, que pretén disposar de les màximes eines poder defensar els drets de la ciutadania de Catalunya".Josep Jover (Terrassa, juliol de 1955) és advocat, especialitzat en propietat intel·lectual i drets d'autor, i gestió de conflictes. Un dels seus casos més destacats ha estat la demanda contra el cànon digital davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va acabar considerant que la taxa era abusiva i no complia la directiva europea.Jover també s'ha caracteritzat per la seva afinitat amb l'esquerra alternativa del 15-M. Va ser productor d'un documental sobre els indignats i com a coordinador de la comissió jurídica del 15-M a Barcelona va impulsar casos davant la justícia europea com el de les clàusules abusives de les hipoteques o el cèntim sanitari. El 2011, a més a més, va presentar una querella contra Felip Puig per les càrregues dels Mossos contra els indignats de Plaça Catalunya.El jurista també va tenir una fugaç carrera política. En les eleccions catalanes del 2010 i el 2012 va ser cap de llista de la candidatura de Pirates de Catalunya per Lleida, i per Barcelona a les eleccions espanyoles de 2011 al Congrés.

