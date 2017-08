Javier Tebas: «La Lliga no acceptarà els diners del PSG per Neymar»

La sortida de Neymar del Barça sembla gairebé imminent, de fet, avui mateix s'ha acomiadat dels seus companys a la Ciutat Esportiva Joan Gamper . Però Javier Tebas, president de la Lliga professional de futbol, deixa clar que no pensa acceptar els diners del PSG pel crac brasiler. Tebas es mostra en contra dels "clubs estat que competeixen amb el dopatge financer i desestabilitzen tot el futbol professional", tal com afirma en una entrevista al diari As . "Si el PSG arriba amb els diners de la clàusula de Neymar, no ho acceptarem", sentenciava.A la mateixa conversa, Tebas explica que la Lliga té una denúncia llesta que presentaria davant la UEFA, la Unió Europea i les Corts de Suïssa, "que són els tribunals que tenen competència". Bàsicament, el que es denunciaria és "la competència deslleial que suposa competir contra els clubs/estat, els equips que reben injeccions econòmiques de països que regalen jugadors als seus aficionats". Tebas afirma també que el PSG és un clar cas d'aquest "dopatge financer" i que els seus comptes reflecteixen que té més ingressos comercials que Reial Madrid o Manchester United.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)