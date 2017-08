L'atur baixa el juliol en 4.075 persones fins als 387.313 desocupats

GRÀFIC EVOLUCIÓ DE L'ATUR A CATALUNYA

El juliol és un mes on habitualment baixa l'atur i enguany no ha estat una excepció. Això sí, ha estat un lleuger descens de 4.075 persones que situa la xifra total de persones que busquen feina en 387.313 desocupats. Es tracta de la cinquena baixada consecutiva de l'atur a Catalunya.En comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de desocupats registrats s'ha reduït en 53.703 persones, la qual cosa significa una caiguda del 12,18%.L'atur ha baixat en totes les demarcacions catalanes, sent Tarragona la que ha registrat un descens més relatiu, amb un 1,98% menys d'aturats (-884, fins a un total de 43.767).La segueix Girona, amb una baixada de l'1,90% (-648, fins a 33.428); Lleida, amb un 1,40% menys d'aturats (-253, fins a 17.841), i Barcelona, amb un 0,78% menys (-2.290, fins a 292.277).En comparació amb el juliol del 2016, Barcelona té 40.087 desocupats menys (-12,06%); Tarragona, 6.008 (-12,07%); Girona, 4.675 (-12,27%), i Lleida, 2.933 (14,12%).L'atur ha baixat en tots els sectors d'activitat, sent el dels serveis el que acapara més reducció, amb 2.005 desocupats menys que al juny, seguit de la indústria amb 840 menys, la construcció amb 476, l'agricultura amb 138, i també hi ha 616 aturats menys sense ocupació anterior.En el conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació ha baixat de 26.887 desocupats respecte al mes anterior situant-se en els 3,33 milions d'aturats.

