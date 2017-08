Les variants d’Olot i les Preses: objectiu any 2022

Rull ha assegurat que es treballa perquè el 2022 les variants estiguin acabades Foto: Martí Albesa

Rull ha explicat el projecte a tots els actors implicats en una visita a l'Ajuntament d'Olot Foto: Martí Albesa

Tal com havia anunciat el mes de juny, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat aquest dimarts 1 d’agost un calendari detallat sobre les variants d’Olot i les Preses i l’encaix amb l’A-26. L’eix que vorejarà Olot i Les Preses fins a connectar amb Bracons, entrarà en funcionament el 2022. Aquesta és la data final d’unes obres que començaran a principis del 2019, en el cas de la variant d’Olot, i un any després en el cas de la variant de les Preses. El projecte global tindrà un pressupost total d'uns 220 milions d’euros i serà finançat entre la Generalitat i Foment.L’inici de les obres serà a principis del 2019 i costarà 120 milions d’euros. Serà finançada per la Generalitat i tindrà dos carrils per banda amb un túnel de més de dos quilòmetres que travessarà la Serralada de la Pinya. Es licitaran les obres a l’estiu o tardor del 2018, amb l’objectiu de tenir-les acabades el 2022. Actualment el Departament ja té el projecte constructiu de la variant olotina que esperarà la licitació quan es defineixin les connexions amb l’A-26 i la variant presenca (abans del 2020). Amb l’estudi informatiu concedit , però a falta encara d’un projecte, la variant de les Preses està prevista que es comenci a construir a principis del 2020 per tenir-ho enllestit dos anys després. Costaran entre 30 i 50 milions d’euros, depenent del projecte finalment escollit, i serà finançada per la Generalitat.Es preveu que l’estudi d’impacte, actualment en marxa, estigui acabat el gener del 2018. Aquest s’aprovarà a la primavera del mateix any de tal manera que al cap d’un any es pugui tenir el projecte definitiu. Finalment les obres es licitaran a la tardor del 2019 perquè uns mesos després es comenci a construir pensant amb el 2022.L’autovia que connecta Besalú amb Olot també és un dels punts que Territori ha volgut incloure en un projecte a tres bandes. La connexió d’aquesta via amb la variant d’Olot anirà a càrrec de Foment, que invertirà 46 milions d’euros. Encara no hi ha el traçat definit, però el govern espanyol i l’Ajuntament d’Olot estan treballant per un acord que minimitzi l’afectació a la zona de l’Hostal del Sol. La previsió és sotmetre el traçat a informació pública l’estiu que ve.

