La premsa alemanya assegura que la UE se sorprèn que l'Estat no faci «cap gest per seduir els catalans»

Mariano Rajoy en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El diari alemany Süddeutsche Zeitung (ZT) , un dels rotatius de referència en els àmbits polític i econòmic, ha afirmat que entre els diplomàtics de la UE i els observadors internacionals hi ha sorpresa perquè el govern espanyol no fa "cap gest per seduir els catalans". En un article publicat pel seu corresponsal a Madrid, Thomas Urban, explica la situació del procés català i com la independència tindria el suport d'entre un 50% i un 55% de la població, però com "més de la meitat" dels contraris a la independència demanen una consulta per "pacificar la societat".Urban retrata Catalunya com un "motor industrial i turístic de l'Estat" i cita la "guerra bruta entre bambolines" contra Catalunya i els diversos posicionaments de les forces polítiques espanyoles respecte el referèndum. Explica, per exemple, com el PSOE es mostra partidari de recórrer al Tribunal Constitucional per aturar les iniciatives relacionades amb el referèndum, però que estan en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que implicaria la suspensió de l'autonomia; i com Podemos està a favor del dret a decidir i es remet a l'exemple britànic.El rotatiu també diu que els mitjans de comunicació catalans publiquen notícies "quasi a diari" sobre operacions de les serveis secrets espanyols, la Guàrdia Civil i la policia espanyol per pressionar els activistes del moviment independentista, o de les investigacions d'Hisenda contra els independentistes.

