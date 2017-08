Joana Biarnés, una història fascinant al Festival Internacional de Cinema de Cerdanya

El bon cinema també té epicentres poderosos lluny de la capitalitat barcelonina o del sacseig fantàstic de Sitges. Un gran exemple n'és el Festival Internacional de Cinema de Cerdanya , un certamen amb seu al municipi de Puigcerdà i ànima comarcal que és actiu fins al diumenge 6 d'agost. El cicle arriba a la vuitena edició i que és "un petit miracle al bell mig del Pirineu", tal com defineix el seu director, Jordi Forcada.Any rere any, el festival porta a la Cerdanya films de qualitat, tot apostant per les òperes prima que ens faran descobrir el nou talent, per les obres signades per dones i pels continguts que destil·len compromís amb el sector i el país. En total, nou dies d’activitat, 140 pel·lícules programades i diverses activitats paral·leles com tallers de maquillatge, manualitats, concursos, el Trívial-Vermut de Cinema, o el taller de rodatge d’un curtmetratge.L'acurada programació del festival es divideix en seccions com "Cinefília", "Curt-teca", "DOCUart", "Infantil", "Emergent", "Especial" o "Gola+16", programa aquest dimecres, 2 d'agost, el documental dedicat a la fotoperiodista egarenca Joana Biarnés, Una entre tots . El film ens revela una realitat fins ara desconeguda, un tresor oblidat en la forma d'un personatge captivador i clau per entendre el món del fotoperiodisme postfranquista i el paper de la dona en aquell context.Biarnés va ser la primera fotoperiodista espanyola. Va créixer professionalment en un món d’homes, en el context d’una Espanya retrògrada i masclista. Però va poder estar tres hores a la suite dels Beatles, va enganyar Roman Polanski amb una identitat falsa, va ser fotògrafa personal de Raphael, va escollir el vestit de Massiel per a Eurovisió, va ser amiga de Salvador dalí o Xavier Cugat, i es va posar vermella quan en Clint Eastwood li va fer un petó.Només són algunes mostres d'un personatge brillant, natural, desenfadat, convertit al film en la narradora de la seva pròpia història, en un encert de guió i direcció que ajuda a crear la tensió narrativa. Biarnés ens emociona de mica en mica, amb cada gir, perquè ens fa vibrar amb la seva manera d’entendre món. Un film com a mostra de la vida i l'obra d'una pionera que va superar els prejudicis del seu temps, que va triomfar professionalment i que va immortalitzar grans personalitats. I que, quan va poder ser en una llegenda, va desaparèixer.La resta de la programació del certamen fins diumenge és per triar i remenar, amb obres com Ebre, del bressol de la batalla , el fascinant documental La chana , vist també al DocsBarcelona; un tast del millor cinema infantil; o Share o no Share , amb Luis Tosar com a protagonista.

